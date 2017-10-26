16:57 26 октября 2017 0

Роман Меркулов уверен: нужно освоить бюджетные деньги, а потом разбираться, что же будет на месте расчищенной в парке площадки Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Новый поворот в скандале с вырубкой деревьев в парке «За Саймой» в Сургуте. В администрации признали, что на этой территории может появиться вовсе не заявленная детская площадка. Об этом вице-мэр по строительству Роман Меркулов рассказал на брифинге в мэрии.

Меркулов объяснил, что спецтехника работала в парке ночью в целях безопасности для посетителей. Чиновник заверил, что все действия были согласованы. «Там велись работы по подготовке площадки, расчищали землю. Эти работы проводились в рамках официально заключенного контракта. Ничего криминального в них нет, эти работы не требуют общественных согласований, потому что они не связаны со строительством, это подготовительные работы. Что дальше будет на этом месте, решит общественность. 26 октября у нас планируется рассмотрение вопроса размещения детских комплексов, в том числе и по этой площадке. Примет общественность это решение — разместим. Не примет — значит, не разместим», — заявил Роман Меркулов, не сказав при этом, под какие другие цели мэрия сможет использовать освобожденную от деревьев часть парка.

1/5 Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Как ранее сообщало «URA.RU», эксперты ОНФ узнали в ночь на 25 октября, что на территории парка проводятся работы с использованием спецтехники. По оценке «фронтовиков», было вырублено порядка гектара леса. И эти работы проводились до обсуждения концепции развития парка. Роман Меркулов заявил, что спешка вызвана климатическими особенностями — земля скоро замерзнет, что сделает невозможным подготовку площадки, а также необходимостью потратить бюджетные деньги. «Здесь цель одна — вовремя освоить бюджетные средства и отчитаться об их освоении. На мой взгляд, если деньги есть — их надо осваивать, иначе зачем их получать и распределять», — заявил вице-мэр.

Напомним, также до сих пор общественники и чиновники не пришли к единому мнению по вопросу Ботанического сада, на территории которого, по мнению экспертов ОНФ, с нарушениями проводится вырубка деревьев под теплый туалет и траншеи для кабеля. Ранее в Сургуте обсуждалась версия, что в парке «За Саймой» может появиться коммерческий объект, а история с детской площадкой и туалетом лишь прикрытие для реальных планов администрации.