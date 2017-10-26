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Главные новости Ямала
16:30  26 октября 2017 0

На Ямале массово сокращают бюджетников

Предпремьерная репетиция спектакля «На всякого мудреца довольно простоты». Свердловский театр драмы. Екатеринбург, театр, сцена, кузюткина юлия
На Ямале пройдет оптимизация культурыФото: Александр Мамаев © URA.RU

Около сотни ставок планируется сократить в региональных учреждениях культуры Ямала. Соответствующий документ был подписан губернатором округа Дмитрием Кобылкиным и опубликован на официальном сайте правительства ЯНАО.

Сокращения коснутся трех учреждений культуры в столице региона. Согласно документу, почти на треть будет сокращено штатное расписание Окружного центра национальных культур. Там ликвидируют 47 ставок, оставив максимальную численность коллектива в 117 человек. Штатная численность «Культурно-делового центра», который является главной концертной площадкой Ямала, будет сокращено на 40 единиц. Сохраняется 130 ставок. В Музейно-выставочном комплексе имени Шемановского при этом сокращается всего одна ставка. Штат сотрудников составит 131 человек.

Сокращения должны пройти до 1 января 2018 года. Сколько конкретно людей лишатся работы и какие именно ставки будут сокращены, не сообщается.

Оперативно получить комментарии в региональном департаменте культуры не удалось — руководство занято на совещаниях. В самом документе сказано, что мероприятия проводятся «в целях оптимизации деятельности государственных учреждений, подведомственных департаменту культуры».

Вячеслав Егоров
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© Служба новостей «URA.Ru»
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