Около сотни ставок планируется сократить в региональных учреждениях культуры Ямала. Соответствующий документ был подписан губернатором округа Дмитрием Кобылкиным и опубликован на официальном сайте правительства ЯНАО.
Сокращения коснутся трех учреждений культуры в столице региона. Согласно документу, почти на треть будет сокращено штатное расписание Окружного центра национальных культур. Там ликвидируют 47 ставок, оставив максимальную численность коллектива в 117 человек. Штатная численность «Культурно-делового центра», который является главной концертной площадкой Ямала, будет сокращено на 40 единиц. Сохраняется 130 ставок. В Музейно-выставочном комплексе имени Шемановского при этом сокращается всего одна ставка. Штат сотрудников составит 131 человек.
Сокращения должны пройти до 1 января 2018 года. Сколько конкретно людей лишатся работы и какие именно ставки будут сокращены, не сообщается.
Оперативно получить комментарии в региональном департаменте культуры не удалось — руководство занято на совещаниях. В самом документе сказано, что мероприятия проводятся «в целях оптимизации деятельности государственных учреждений, подведомственных департаменту культуры».