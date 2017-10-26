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23 октября 2017
17:57  26 октября 2017 0

Детский сад в Антипаюте на Ямале строили с нарушениями и по завышенной цене

Поселок Тазовский, Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ, детский сад, поселок тазовский
Счетная палата Ямала обвинила дирекцию капстроительства в неэффективном расходовании бюджетных средствФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Счетная палата Ямала обвинила окружную дирекцию капитального строительства в неэффективном расходовании бюджетных средств. Речь идет о строительстве детского сада на 120 мест в поселке Антипаюта Тазовского района. Ревизоры нашли множество значительных нарушений при проверке долгостроя.

Согласно докладу экспертов счетной палаты, представленному в региональном Заксобрании, строительство детского сада вообще не должно было начаться. Проверка показала, что проектно-сметная документация получила отрицательное заключение госэкспертизы. Подрядчики не получили разрешение на строительство и не имели правоустанавливающих документов на землю. При этом стройматериалы закупались по завышенным ценам.

Стройка детского сада велась с 2011 года и была заморожена из-за многочисленных проблем с подрядчиками. Контракты на строительство с ДОАО «Центрэнергогаз» и ООО «Производственная фирма «ВИС» были расторгнуты после проверки счетной палаты в конце 2016 года. Стоимость работ тогда составляла около 700 млн рублей, которые счетная палата признала потраченными неэффективно.

В окружной дирекции капитального строительства «URA.RU» рассказали, что проблемы уже решаются и все нарушения устраняются. В августе прошел аукцион, победителем которого стала компания «Реском-Инжиниринг», которая должна довести строительство детсада до конца.

«В настоящее время контракт находится в стадии заключения. Проектно-сметная документация прошла государственную экспертизу, имеется положительное заключение, также получено заключение о достоверности стоимости», — ответили в ведомстве на запрос агентства.

Согласно контракту, сдача детского сада намечена на сентябрь 2019 года.

Вячеслав Егоров
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