Счетная палата Ямала обвинила окружную дирекцию капитального строительства в неэффективном расходовании бюджетных средств. Речь идет о строительстве детского сада на 120 мест в поселке Антипаюта Тазовского района. Ревизоры нашли множество значительных нарушений при проверке долгостроя.
Согласно докладу экспертов счетной палаты, представленному в региональном Заксобрании, строительство детского сада вообще не должно было начаться. Проверка показала, что проектно-сметная документация получила отрицательное заключение госэкспертизы. Подрядчики не получили разрешение на строительство и не имели правоустанавливающих документов на землю. При этом стройматериалы закупались по завышенным ценам.
Стройка детского сада велась с 2011 года и была заморожена из-за многочисленных проблем с подрядчиками. Контракты на строительство с ДОАО «Центрэнергогаз» и ООО «Производственная фирма «ВИС» были расторгнуты после проверки счетной палаты в конце 2016 года. Стоимость работ тогда составляла около 700 млн рублей, которые счетная палата признала потраченными неэффективно.
В окружной дирекции капитального строительства «URA.RU» рассказали, что проблемы уже решаются и все нарушения устраняются. В августе прошел аукцион, победителем которого стала компания «Реском-Инжиниринг», которая должна довести строительство детсада до конца.
«В настоящее время контракт находится в стадии заключения. Проектно-сметная документация прошла государственную экспертизу, имеется положительное заключение, также получено заключение о достоверности стоимости», — ответили в ведомстве на запрос агентства.
Согласно контракту, сдача детского сада намечена на сентябрь 2019 года.