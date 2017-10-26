18:22 26 октября 2017 0

В Чечне задержан командир воинской части Росгвардии Фото: houstondwi_photos/Flickr

В Чечне задержан командир воинской части Росгвардии, чей подчиненный застрелил четырех сослуживцев. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к ФСБ и Росгвардии.

Роман Курдюков командует частью №6791 Северокавказского военного округа, которая дислоцирована в чеченской станице Шелковской. В подчинении Курдюкова находился Марат Гаджиев, который 23 октября застрелил четырех сослуживцев и затем был убит спецназом.

Один из источников сообщает, что «Курдюков устроил невыносимые условия службы. Доходило до угрозы увольнения за лежание на койке». Он также добавляет, что в начале октября в части «был бунт против беспредела».

Издание отмечает, что, по словам одного из бывших сослуживцев задержанного, Курдюков нарушал права подчиненных еще в 2012 году, когда был командиром первого батальона особого назначения военной части №6779. Собеседник РБК уточнил, что Курдюков мог запретить спать в обеденное время на кроватях, из-за чего бойцы были вынуждены ложиться на пол.

Накануне директор Росгвардии Виктор Золотов назвал убийство четырех военнослужащих следствием бытового конфликта, напоминает «URA.RU».