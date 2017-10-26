{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Задача №2 - решить вопрос с Аксаной Пановой
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,76
Динамика за 2 недели
Евро 68,29
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
26 октября 2017
18:22  26 октября 2017 0

В Чечне задержан сотрудник Росгвардии, чей подчиненный убил четырех сослуживцев

Открытая лицензия 10.06.2015. Наручники., наручники, арест, задержание, криминал
В Чечне задержан командир воинской части РосгвардииФото: houstondwi_photos/Flickr

В Чечне задержан командир воинской части Росгвардии, чей подчиненный застрелил четырех сослуживцев. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к ФСБ и Росгвардии.

Роман Курдюков командует частью №6791 Северокавказского военного округа, которая дислоцирована в чеченской станице Шелковской. В подчинении Курдюкова находился Марат Гаджиев, который 23 октября застрелил четырех сослуживцев и затем был убит спецназом.

Один из источников сообщает, что «Курдюков устроил невыносимые условия службы. Доходило до угрозы увольнения за лежание на койке». Он также добавляет, что в начале октября в части «был бунт против беспредела».

Издание отмечает, что, по словам одного из бывших сослуживцев задержанного, Курдюков нарушал права подчиненных еще в 2012 году, когда был командиром первого батальона особого назначения военной части №6779. Собеседник РБК уточнил, что Курдюков мог запретить спать в обеденное время на кроватях, из-за чего бойцы были вынуждены ложиться на пол.

Накануне директор Росгвардии Виктор Золотов назвал убийство четырех военнослужащих следствием бытового конфликта, напоминает «URA.RU».

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров