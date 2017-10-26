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27 октября 2017
26 октября 2017
22:47  26 октября 2017 2

Производителя хлопьев обвинили в расизме из-за темной кукурузины. ФОТО

Автор комиксов возмутился, что темная кукурузина «одета» уборщикомФото: Pixabay

Компанию-производителя хлопьев Kellog’s обвинили в расизме. Поводом стала иллюстрации на упаковке продукта, а именно — темная кукурузина в костюме уборщика, сообщает TJ.

Намек на цвет кожи заметил автор комиксов Marvel Саладин Ахмед (Saladin Ahmed). «Почему буквально одна тёмная кукурузина на всей коробке изображена уборщиком? Это учит детей расизму», — возмущенно заявил он в своем Twitter.

Обвинения Ахмеда и возмущенные комментарии пользователей заставили компанию принести извинения: «Мы не хотели никого оскорблять и приносим извинения. Иллюстрация обновлена и скоро появится в магазинах».

Однако у производителя хлопьев нашлись защитники — некоторые пользователи посчитали, что художник делает из мухи слона. «О господи, у кукурузы нет расы», — замечает один пользователь. «Кукурузина-уборщик — единственный ответственный работник, который одет и к тому же улыбается», — вторит ему другой.

Виктор Жуков
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© Служба новостей «URA.Ru»
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