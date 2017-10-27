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27 октября 2017
26 октября 2017
Главные новости Свердловской области
11:26  27 октября 2017 0

В Нижнем Тагиле при покупке билетов на «Матильду» просят паспорт

Премьера показа фильма режиссера Алексея Учителя
В кинотеатрах к премьере обновили программное обеспечениеФото: Анна Майорова © URA.RU
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Скандал вокруг фильма "Матильда" Учителя
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При бронировании билетов на фильм «Матильда» кинотеатры Нижнего Тагила просят назвать фамилию. Как поясняют в кассах, накануне премьеры там установили новое программное обеспечение, которое требует подобной идентификации.

Как рассказал один из киноманов местному порталу TagilCity.ru, в день старта продаж, 24 октября, на сайте местного кинотеатра было объявлено, что онлайн-бронирование билетов на премьеру невозможно «по техническим причинам». Заказать их можно только по телефону в кассе, где требуют назвать личные данные покупателя.

«Мы узнаем фамилию при бронировании потому, что если раньше гости могли представляться именем, но оставляли номер телефона, и мы узнавали их по нему, то сейчас — только по фамилии. Так предполагает вводимая нами новая программа. Люди не всегда относятся с пониманием, но иначе их бронь не удастся найти», — прокомментировал порталу ситуацию специалист по маркетингу кинотеатра «Родина-3D» Екатерина.

В Роскомнадзоре пояснили, в свою очередь, что не видят в этом требовании нарушения законодательства о защите персональных данных.

Игорь Чукреев
© Служба новостей «URA.Ru»
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