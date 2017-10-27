Новый пермский омбудсмен займется гибелью 14-летней модели в Шанхае

12:47 27 октября 2017 0

Трагедия с гибелью девочки-модели станет серьезным испытанием для Павла Микова Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

В гибели 14-летней модели в Китае будут разбираться пермские власти и новый уполномоченный по правам человека Павел Миков. Они проверят, была ли у пермячки страховка и правда ли, что жительница Прикамья работала по 13 часов в сутки.

14-летняя модель из Перми умерла в шанхайской клинике 27 октября. Предварительно причиной ее смерти называют менингит. Есть информация, что девочке стало плохо во время 13-часового показа одежды. Ее увезли с температурой 40 градусов. Директор агентства «Грейт Модел» Эльвира Зайцева ранее опровергла «URA.RU» эту информацию — по ее словам, состояние подростка ухудшилось во время съемок для каталога драгоценностей. Также Зайцева опровергла слухи, что у подростка не было страховки. Их Эльвира Зайцева также опровергла.

Семье умершей девочки выразил соболезнования уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков. Он также взял под личной контроль эту ситуацию. «В настоящее время по поручению омбудсмена пермская комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав приступила к выяснению обстоятельств выезда девочки за рубеж. Попытки связаться по мобильному и по телефону офиса для получения разъяснений с директором модельного агентства были безуспешны», — пояснили «URA.RU» в пресс-службе Павла Микова.