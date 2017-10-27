Обыски в МУГИСО прошли при полном отсутствии руководящего состава

В министерстве по управлению госимуществом Свердловской области прошли новые обыски с изъятием документов. Источник в правоохранительных органах рассказал «URA.RU», что оперативные действия велись на первом этаже здания, где располагаются Фонд имущества Свердловской области и департамент земельных отношений МУГИСО.
В связи с каким из ведущихся в отношении представителей ведомства дел действовали силовики, а также какие конкретно документы были изъяты, пока не сообщается. В самом министерстве уточнили, что обыски проходили в отсутствии руководства министерства. Вице-губернатор и исполняющий обязанности министра по управлению госимуществом Сергей Зырянов в этот день оказался в отпуске.
Сам он, впрочем, свой отдых и прошедшие обыски в министерстве не связывает. «Я у губернатора отпрашивался в этот отпуск еще месяц назад, так что никакой связи. Все документы, какие у нас требуют, мы исправно предоставляем, так что ничего страшного не произошло», — пояснил «URA.RU» Сергей Зырянов. Комментарии по любым ситуациям в региональном фонде имущества дает замдиректора Любовь Зарипова, но она, по словам секретаря, сегодня также находится в отпуске.