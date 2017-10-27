18:01 27 октября 2017 0

Медсестра поплатилась за просьбу показать ребенка доктору Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В детском саду №1 «Любознайка» в Кургане мать троих воспитанников избила медицинскую сестру. По словам пострадавшей Натальи Золотухиной, поводом к атаке стала просьба показать одного из детей врачу.

Происшествие случилось 9 октября. В этот день одна из воспитанниц детского сада плакала от боли при попытке посадить ее, пояснила «URA.RU» Наталья. Осмотрев трехлетнюю девочку, медсестра обнаружила на ее ягодицах опрелости и сильное раздражение. Уговорить мать прийти за ребенком удалось только со второго раза.

«Они вместе с бабушкой пришли около полудня. Я подала маме направление и попросила показать ребенка врачу. На это она ответила, что ребенок здоров, просто я „гноблю“ его и считаю семью неблагополучной. После схватила меня за волосы и начала трепать из стороны в сторону так, что из уха выпала сережка, а затем с силой схватила за руку — на ней остались следы», — рассказала собеседница агентства. Она уточнила, что также получила синяк и царапину.

Угомонить женщину удалось другим сотрудникам детского сада, которые услышали крики медсестры. Как говорит Наталья, ребенка мать так и не забрала, а через полчаса на нее с оскорблениями набросился отец, пришедший за дочерью. Медсестра добавила, что женщина ранее состояла на учете в органах опеки. Подтвердить эту информацию «URA.RU» не удалось. В саду также могут предоставить докладные от родителей, детям которых агрессивная мать угрожала в их отсутствие. По факту произошедшего Наталья Золотухина обратилась в полицию.

В пресс-службе управления МВД по Курганской области «URA.RU» подтвердили, что заявление по поводу конфликта поступило в отдел полиции №5, однако участковый уполномоченный принял решение отказать в возбуждении уголовного дела.