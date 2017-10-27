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27 октября 2017
21:00  27 октября 2017 0

Россиян спасут от «нежелательных» контактов, Собчак в Екатеринбурге и дорогая колбаса. Главное за день — в подборке «URA.RU»

Новое продовольственное эмбарго придется не по душе россиянамВадим Ахметов © URA.RU

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Пятница! Самое важное за день:

Депутаты РФ хотят ответить на санкции США. Россиян будут защищать от «нежелательных» контактов с Америкой. Намерения серьезные: термин «нежелательное сотрудничество» хотят узаконить.

Глава СКР Бастрыкин экстренно прилетел в ХМАО. Поводом стал ход расследования дела о пьяном инспекторе ДПС, насмерть сбившем 15-летнего подростка на мотоцикле. После визита Бастрыкина у руководителя югорского МВД нет шансов на сохранение.

Собчак в Екатеринбурге встретилась со своими сторонниками и журналистами. Во время пресс-конференции ей задали 21 интересный вопрос, мы записали все. Услышали много интересного про Крым, Панову и Чубайса.

Россия расширила продуктовое эмбарго. Ударили по самым любимым продуктам россиян. В частности, по колбасе. Цены будут космические.

Фигурант громкого коррупционного скандала в МВД сумел скрыться от следствия. Главный «оборотень в погонах» ускользнул, и теперь он у православных старцев. Разобрались, как важная операция публично провалилась.

Близится Хэллоуин. Мы пофантазировали, что надели бы на праздник Поклонская, Собчак, Жириновский и другие политики. Оцените костюмы от «URA.RU».

Полина Миклашевская
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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