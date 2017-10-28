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28 октября 2017
27 октября 2017
Главные новости Свердловской области
10:07  28 октября 2017 0

Новости «URA.RU» работают! Суд оставил детей украинской беженки у уральских приемных родителей

Судьбу трехлетней Даши и годовалого Богдана будет решать президиум Свердловского облсудаФото: из личного архива Натальи Бухнер (публикуются с согласия законных представителей детей)

Свердловский областной суд приостановил процедуру изъятия 3-летней Даши и годовалого Богдана — детей беженки из Украины Оксаны Малюги — из приемных семьей Филиппских и Бухнер из Краснотурьинска Свердловской области. Об этом «URA.RU» сообщили юрист Олеся Акбашева, представляющая интересы приемных родителей. Таким образом дети остаются пока в приемных семьях, причем, на законных основаниях (то, за что бились сами приемные родители, их многочисленная группа поддержки, а также журналисты).

Данное решение прописано в определении кассационной инстанции Свердловского областного суда в связи с предстоящим рассмотрением дела в облсуде в кассационном порядке. «Есть определение кассационной инстанции об истребовании дела из Краснотурьинского городского суда в Свердловский облсуд и в связи с этим — о приостановлении решения апелляционной инстанции (вынесенного в июле 2017), на основании которого уже выданы исполнительные листы», — пояснил юрист.

Таким образом ситуация с передачей детей от приемных родителей к их биологической матери (против чего они категорически протестуют) «подвешена»: в данный момент нет ни одного действующего судебного решения, все юридические механизмы по исполнению решения апелляционной инстанции о передаче детей (вступило в силе сразу же после вынесения — в июле 2017) приостановлены. Окончательно судьбу маленьких детей решит президиум Свердловского областного суда. Его заседание пока не назначено.

Новость по теме
Прокуратура проверит законность изъятия детей из семей украинских беженцев на Урале

Как уже сообщало «URA.RU», на Урале развернулась битва 3-летнюю Дашу и годовалого Богдана — детей беженки с Украины Олеси Малюги, приехавшей в Краснотурьинск в январе 2016 года вместе с гражданским мужем Максимом Старковым. Местные власти выделили им комнату в общежитии, другие беженцы помогли землякам с обустройством, но вскоре выяснилось, что Олеся и Максим беспробудно пьянствуют, а их маленькая дочь ходит по комнате голая и голодает. После нескольких предупреждений и бесед сотрудники опеки забрали девочку из семьи и передали многодетной семье Филиппских, которых ребенок знал.

Осенью 2016 суд ограничил мать девочки в родительских правах. Вскоре Олеся родила мальчика Богдана, который из-за слабого здоровья сразу же попал в реанимацию, но мать отказалась лечь с ним в больницу. Тогда органы опеки пригласили жительницу Краснотурьинска Наталью Бухнер, которая прошла школу приемных родителей и мечтала об усыновлении: женщина стала малышу приемной матерью, бросив работу и полностью посвятив себя ребенку.

Однако в 2017 году Олеся Малюга и Максим Старков закодировались и потребовали вернуть себе детей. Им помогла свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова, направившая их в центр для семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации «Аистенок», юристы которого помогают Олесе в судах. Последнее решение суда: дети должны вернуться к биологическим родителям. Но приемные родители отказываются возвращать малышей в «семью алкашей» и заявляют, что будут биться за них до последнего. Им помогает депутат Госдумы от ЛДПР Данил Шилков, взявший на себя все расходы по юридическому сопровождению судебных процессов.

Андрей Гусельников
© Служба новостей «URA.Ru»
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