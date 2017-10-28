10:07 28 октября 2017 0

Судьбу трехлетней Даши и годовалого Богдана будет решать президиум Свердловского облсуда Фото: из личного архива Натальи Бухнер (публикуются с согласия законных представителей детей)

Свердловский областной суд приостановил процедуру изъятия 3-летней Даши и годовалого Богдана — детей беженки из Украины Оксаны Малюги — из приемных семьей Филиппских и Бухнер из Краснотурьинска Свердловской области. Об этом «URA.RU» сообщили юрист Олеся Акбашева, представляющая интересы приемных родителей. Таким образом дети остаются пока в приемных семьях, причем, на законных основаниях (то, за что бились сами приемные родители, их многочисленная группа поддержки, а также журналисты).

Данное решение прописано в определении кассационной инстанции Свердловского областного суда в связи с предстоящим рассмотрением дела в облсуде в кассационном порядке. «Есть определение кассационной инстанции об истребовании дела из Краснотурьинского городского суда в Свердловский облсуд и в связи с этим — о приостановлении решения апелляционной инстанции (вынесенного в июле 2017), на основании которого уже выданы исполнительные листы», — пояснил юрист.

Таким образом ситуация с передачей детей от приемных родителей к их биологической матери (против чего они категорически протестуют) «подвешена»: в данный момент нет ни одного действующего судебного решения, все юридические механизмы по исполнению решения апелляционной инстанции о передаче детей (вступило в силе сразу же после вынесения — в июле 2017) приостановлены. Окончательно судьбу маленьких детей решит президиум Свердловского областного суда. Его заседание пока не назначено.

Как уже сообщало «URA.RU», на Урале развернулась битва 3-летнюю Дашу и годовалого Богдана — детей беженки с Украины Олеси Малюги, приехавшей в Краснотурьинск в январе 2016 года вместе с гражданским мужем Максимом Старковым. Местные власти выделили им комнату в общежитии, другие беженцы помогли землякам с обустройством, но вскоре выяснилось, что Олеся и Максим беспробудно пьянствуют, а их маленькая дочь ходит по комнате голая и голодает. После нескольких предупреждений и бесед сотрудники опеки забрали девочку из семьи и передали многодетной семье Филиппских, которых ребенок знал.

Осенью 2016 суд ограничил мать девочки в родительских правах. Вскоре Олеся родила мальчика Богдана, который из-за слабого здоровья сразу же попал в реанимацию, но мать отказалась лечь с ним в больницу. Тогда органы опеки пригласили жительницу Краснотурьинска Наталью Бухнер, которая прошла школу приемных родителей и мечтала об усыновлении: женщина стала малышу приемной матерью, бросив работу и полностью посвятив себя ребенку.

Однако в 2017 году Олеся Малюга и Максим Старков закодировались и потребовали вернуть себе детей. Им помогла свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова, направившая их в центр для семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации «Аистенок», юристы которого помогают Олесе в судах. Последнее решение суда: дети должны вернуться к биологическим родителям. Но приемные родители отказываются возвращать малышей в «семью алкашей» и заявляют, что будут биться за них до последнего. Им помогает депутат Госдумы от ЛДПР Данил Шилков, взявший на себя все расходы по юридическому сопровождению судебных процессов.