18:42 28 октября 2017 1

Праздник навредит неокрепшей психике детей, считают общественники Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Общественники пытаются сорвать празднование «детского Хэллоуина» в ресторане, который находится в здании Государственного драматического театра в Тюмени.

На афише мероприятия, которое запланировано на 29 октября, предлагается «потанцевать с чертями, сварить в большом котле невероятное вкусное, магическое зелье». На сайте Тюменского родительского комитета опубликовано письмо с предупреждением администрации ресторана «Маска». По словам активистов, проведение праздника будет расцениваться как нарушение закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», так как воздействует на их неокрепшую психику.

Руководитель Тюменского родительского комитета Андрей Добрынин пояснил «URA.RU», что обсуждал праздник в драмтеатре со священнослужителями, департаментом образования мэрии и аппаратом регионального уполномоченного по правам ребенка. «В личной беседе [они] заверяют, что это недопустимые вещи. Но, к сожалению, не отреагировали на наше предложение», — пояснил он. В то же время Добрынин признал, что не связывался с администрацией ресторана, и не смог назвать причину такого решения.

Проведение праздника нарушает федеральный закон, считают активисты Фото: Тюменский родительский комитет

По словам активиста, председатель местной организации «Народный контроль» Александр Шемякин даже оформил запрос в прокуратуру. На звонок журналиста общественник не ответил. В прокуратуре Тюменской области получить оперативный комментарий не удалось.

При этом администратор ресторана Наталья заявила «URA.RU», что до заведения уже дошли информация о недовольстве общественников и слухи о том, что активисты отправили письмо в прокуратуру. По словам администратора, детский Хэллоуин пройдет в виде сказки: «Добрый леший, милая ведьмочка, которая будет варить зелье с детьми. Ничего страшного, масок нет».