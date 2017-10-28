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28 октября 2017
Главные новости Москвы
20:29  28 октября 2017 0

Пьяного иеромонаха, сбившего пожилую велосипедистку, отстранили от службы

Поселок Тазовский, Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ, вертолет, транспорт, велосипед
Женщина неожиданно выехала на проезжую часть, пояснил онФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Священнослужителя, который выпил стакан вина и сел за руль в городе Шуя Ивановской области, отстранили от службы на время судебного разбирательства. Мужчина 26 октября сбил 55-летнюю велосипедистку.

Кинешемская епархия подтвердила, что за рулем иномарки находился настоятель Предтеченского храма села Парское иеромонах Протолеон (Белозерцев), передает «Кинешемец.Ru». Пресс-секретарь епархии Андрей Ефанов отметил, что экспертиза показала в крови Белозерцева 0,5 промилле алкоголя. По его словам, священнослужитель в этот день выпивал, но подумал, что опьянение уже прошло.

«Со слов отца Протолеона, женщина неожиданно выехала с прилегающей территории на проезжую часть в темное время суток», — подчеркнул пресс-секретарь, добавив, что иеромонах признает вину. О Белозерцеве «очень хорошие отзывы», добавил Андрей Ефанов. В то же время епископ Иларион принял решение отстранить иеромонаха от службы на время судебного разбирательства.

Как писало «URA.RU» ранее, на мужчину составили ряд административных протоколов. Пострадавшую доставили в центральную районную больницу с травмами головы.

Юрий Викторов
© Служба новостей «URA.Ru»
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