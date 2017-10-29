Политик не претендует на высокие должности
Бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили обжаловал указ президента Украины Петра Порошенко о лишении гражданства Украины.
Также политик позвал всех желающих в суд, чтобы напомнить, что он не один. По словам Саакашвили, украинское гражданство нужно ему не для получения какой-либо официальной должности, пишет «Газета.ру».
Ранее стало известно, что экс-президент Грузии собрал у здания парламента Украины около 400 сторонников на вече, где предъявил руководству страны новые требования.