21:41 29 октября 2017 0

Старый герб ХМАО не был зарегистрирован геральдическим советом из-за несоответствия регламенту Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Югорские историки рассказали особенности и значения геральдики муниципалитетов ХМАО. В ходе обсуждений Сургутский район сравнили с Третьим Рейхом за стилистику изображения птицы, а излишний символизм герба Урая стал поводом для смеха.

Сегодня, 29 октября, в рамках просветительской программы регионального правительства «Югра многовековая» в Ханты-Мансийске прошла лекция «Гербы Югры: Компромисс между историей и современностью». В рамках мероприятия лектор, историк Дмитрий Филипчук, показал гербы муниципалитетов региона, а также объяснил их значения.

Как сообщил Филипчук, каждый цвет и символ, изображенный на официальной эмблеме любого муниципалитета имеет свою семантику и утверждается в Москве общественным геральдическим советом при президенте РФ Владимире Путине. За время лекции Дмитрий Филипчук представил практически все 22 герба муниципальных районов и городов региона.

Герб Сургутского района СКРИН: соцсети

По словам лектора, два цвета природы — зеленый и синий — означают леса, реки и озера соответственно. Это цвета флага Ханты-Мансийского округа, неотъемлемой частью которого является район или город. Данные цвета преобладают на геральдике всех муниципальных образований ХМАО, как и форма самих гербов в виде французского классического щита. Особенно бурное общественное обсуждения вызвал герб Сургутского района. Один из присутствующих на лекции сравнил изображенную на нем птицу с геральдикой Третьего Рейха. По словам Дмитрия Филипчука, на гербе Сургутского района изображен глухарь, который уподоблен элементам национального орнамента коренных жителей, и кроме визуального сходства с фашистской символикой ничего общего не имеет.

Еще одна птица, но уже в геральдике Урая, вызвала смех в конференц-зале, лектору пришлось объяснять значения изображений и историю создания герба. Как объяснил историк, первоначальный герб был советского образца с серпом и молотом. Но идеологически выдержанный по всем традициям герб пришлось изменить в 1997 году, заменив советскую символику на мифическую птицу. «В пересеченном лазоревом (синем, голубом) и зеленом поле серебряная о двух стволах ель, завершенная головой и крыльями птицы с прямыми лучами. На фоне ели черная капля, поверх которой малая серебряная капля, смещенная влево. Голова птицы обращена влево от зрителя. Это называется: догадайся сам, что изображено», — отшутился Дмитрий Филипчук.

Герб Урая

Также лектор добавил, что птица «Халев» или «Сури» — один из духов — покровителей и охранителей мансийских селений. Она постоянно сопровождает человека и всегда держится неподалеку от его жилья. Поэтому в изображении этой птицы местные жители и по сей день вкладывают магическое значение.

Изображение зверей часто применяется в создании югорских гербов. Например, изображенная на гербе Лангепаса белка отсылает к коренным народам. Название города в переводе обозначает «Беличье угодье». Черный соболь, изображенный на гербе Мегиона, — признак роскоши и территориального богатства. Геральдика Югорска использует сразу двух животных: глухаря и медведя, которые символизируют свободу и богатырскую силу. Белый олень на гербе Белоярского района подчеркивает принадлежность населенного пункта к северным регионам. Изображенная на гербе Сургута лисица отсылает к прошлому, в котором ловля этого зверя была основным родом деятельности местных жителей. Белый журавль, изображенный на гербе Ханты-Мансийска, символизирует собой чистоту и уникальность географического положения города. На гербе Нижневартовска вместо диких зверей изображены труба с вытекающей из нее нефтью, ель и две рыбы, что отсылает к крупным нефтяным месторождениям и богатству лесов и рек.

1/4 Герб Ханты-Мансийска СКРИН: соцсети

В конце своего выступления лектор отметил, что герб — это не аморфное образование, а схематичное и символичное отражение, которое должно дать представление о прошлом, настоящем и будущем определенной территории. «Нужно допускать, что через некоторое время в символику муниципалитетов и самого округа могут быть внесены серьезные изменения», — подвел итог лекции Дмитрий Филипчук.

Напомним, в рамках программы «Югра многовековая» разработан эскиз нового герба Югры, который вынесен на общественное обсуждение. Старый герб ХМАО не был зарегистрирован геральдическим советом, из-за несоответствия регламенту.