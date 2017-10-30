Маленьких жителей Ямала научат изготавливать национальные игрушки

В начале ноября в Салехарде пройдут встречи родственных финно-угорских народов. В программе фестиваля — мастер-классы, концерты, выставки национальных костюмов и музыкальных инструментов.
Мероприятия пройдут в Салехарде с 1 по 3 ноября. Как сообщает «Север-Пресс», в этом году в приоритете организаторов — акцент на детскую аудиторию. Так, в ходе открытого урока «Музыкально-песенное творчество финно-угорских народов Ямала» воспитанники детских садов научатся мастерить национальную сувенирную куклу, а местные творческие коллективы познакомят детей с музыкальной составляющей финно-угорской культуры. Концерты также пройдут для студентов Ямальского многопрофильного колледжа и простых заинтересованных горожан.
В завершении ежегодных мероприятий горожан познакомят с ритуальными танцами, обрядовыми песнями, а также сценическими костюмами и музыкальными инструментами обско-угорских народов. Среди последних — тор-сапль, нин-юх, нарс-юх и другие народные приспособления. В департаменте культуры ЯНАО отметили, что проводимые встречи приобщают жителей округа к культурным традициям финно-угорских народов с 1993 года.