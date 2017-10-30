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30 октября 2017
29 октября 2017
05:43  30 октября 2017 0

Из-за ДТП в Татарстане на дорогу вылились сотни литров нефти. ФОТО

Хант Кечимов. Сургут, нефть, нефтедобыча, нефтеразлив
Всего на дорогу вылилось около 400 литров топливаФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Опрокинувшийся в Татарстане нефтевоз разлил по трассе около 400 литров нефти. Авария произошла в Тукаевском районе республики, сообщает Lenta.ru.

Авария произошла вечером в минувшее воскресенье. Грузовик с цистерной, груженый сырой нефтью, перевернулся на дороге, из-за чего произошла утечка топлива. Прибывшие спасатели установили заглушку, остановив выливание нефти на проезжую часть. Экологи сообщили, что утечка не нанесла ощутимого урона: проникновения в грунт нет, угрозы попадания в водоемы — тоже. Пострадавший в ДТП водитель находится в больнице.

Сейчас на месте происшествия работают спасатели. Компания-перевозчик также участвует в устранении последствий ДТП: на место аварии прибыла специализированная техника для перекачки топлива и очищения пострадавшего участка.

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Экологи уверяют, что угрозы для окружающей среды нет Фото: страница Главного управления МЧС России по Татарстану во «ВКонтакте»

Наталья Полетавкина
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