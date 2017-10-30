Глава Минздрава рассказала о новых препаратах для борьбы с раком

06:50 30 октября 2017 0

В России идет разработка препаратов, способных эффективно бороться с онкологическими заболеваниями Фото: Алексей Гущин © URA.RU

Минздрав РФ ведет активную разработку новых лекарств для борьбы с онкологическими заболеваниями. По словам главы ведомства, Вероники Скворцовой речь идет о биопрепаратах, способных бороться с метастазирующей меланомой, немелкоклеточном раке легких, раке почки и мочеточника.



Одним из таких препаратов должен стать анти-PD1, успешно прошедший вторую фазу клинических исследований и отправленный на финальное исследование, в котором примут участие несколько научно-медицинских центров Москвы и Санкт-Петербурга. Помимо анти-PD1 сейчас идет разработка еще четырех похожих биопрераратов: все они находятся на разных стадиях клинических исследований.



«Анти-PD1 эффективен при запущенной стадии метастазирующей меланомы, немелкоклеточном раке легких, раке почки и мочеточника и ряде других. Это разные типы рака, но их объединяет единство механизма, по которому наша иммунная система их видит и различает. При применении препарата мы видим сокращение метастаз на 40 процентов и иногда полный регресс первичного очага. Это очень важно: исчезает источник, рождающий метастазы. Дальше легче работать с таким пациентом», — отметила Скворцова в беседе с «Известиями».



Глава Минздрава добавила, что С 1 января 2018 года будут внесены изменения в процедуру диспансеризации изменится: исследования женщин и мужчин определенных возрастных групп будут проводиться раз в два года, чтобы у медиков была возможность выявить патологию на ранней стадии. «К сожалению, в нашей огромной стране изменения не происходят в одночасье. Но то, что мы уже сделали, привело к снижению одногодичной летальности до 23,2% и повышению пятилетней выживаемости до 53,3%», — добавила Скворцова