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30 октября 2017
29 октября 2017
07:47  30 октября 2017 0

В США собака спаслась от медведя благодаря ожирению

Открытая лицензия от 09.10.2017. Медведи, медведь, хищник, бурый медведь, дикий зверь
Собака подверглась нападению медведя во время прогулки во дворе домаФото: pixabay.com

На юго-востоке США, в штате Флорида, собака спаслась от клыков медведя благодаря ожирению. Дикий зверь не смог справиться с мощной жировой прослойкой откормленного животного.

Пес по кличке Фрика подвергся нападению медведя во время прогулки во дворе дома. По словам ветеринара, откормленность собаки спасла ее от смерти. Фрика весит 15 фунтов (6,8 кг), что для ее породы, карликовый пинчер, совсем не свойственно. Масса самок цвергпинчеров составляет в среднем 3,5-4 кг. В ветеринарной клинике собаке наложили более 12 швов. В настоящее время она идет на поправку.

«Ветеринар сказала, что Фрика очень крепкая. Лишний слой жира не дал когтям медведя разорвать ей кишки», — цитирует хозяина собаки РИА Новости.

Ранее в нескольких километрах от Екатеринбурга медведь выбежал на поляну к семье, которая устроила пикник на природе. Людям удалось добежать до автомобиля, в результате инцидента никто не пострадал.

Ксения Томашова
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© Служба новостей «URA.Ru»
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