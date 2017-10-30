12:45 30 октября 2017 0

Алексея Беззуба обвиняют в халатности Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Предварительное заседание по делу Алексея Беззуба состоялось в Орджоникидзевском районном суде Екатеринбурга. В отношении общественника, идеолога движения «РосЯма» на Урале возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».

28 августа 2016 года на улице Индустрии, 32 на детской площадке на 4-летнего мальчика упали хоккейные ворота. В результате происшествия ребенок получил тяжелые травмы. Алексей Беззуб, которого обвиняют в халатности, является директором Службы заказчика Орджоникидзевского района.

Заседание решено проводить в закрытом режиме, так как потерпевший является несовершеннолетним, к тому же так захотел его отец. Родители требуют с Беззуба возмещения затрат на лекарства сыну, а не тюремное заключение. Но по статье общественнику грозит до 5 лет лишения свободы.

Полноценное заседание назначено на 17 ноября, сообщает корреспондент «URA.RU».