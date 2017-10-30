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Главные новости Свердловской области
12:45  30 октября 2017 0

Началось судебное разбирательство по делу идеолога «РосЯмы» Беззуба

Комитет благоустройства проверяет улицу Малышева от Рубина до Шадры. Екатеринбург, беззуб алексей
Алексея Беззуба обвиняют в халатностиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Предварительное заседание по делу Алексея Беззуба состоялось в Орджоникидзевском районном суде Екатеринбурга. В отношении общественника, идеолога движения «РосЯма» на Урале возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».

28 августа 2016 года на улице Индустрии, 32 на детской площадке на 4-летнего мальчика упали хоккейные ворота. В результате происшествия ребенок получил тяжелые травмы. Алексей Беззуб, которого обвиняют в халатности, является директором Службы заказчика Орджоникидзевского района.

Заседание решено проводить в закрытом режиме, так как потерпевший является несовершеннолетним, к тому же так захотел его отец. Родители требуют с Беззуба возмещения затрат на лекарства сыну, а не тюремное заключение. Но по статье общественнику грозит до 5 лет лишения свободы.

Полноценное заседание назначено на 17 ноября, сообщает корреспондент «URA.RU».

Александр Лукманов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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