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30 октября 2017
14:01  30 октября 2017 2

«Дайте детям детство!» Кадыров призвал родителей не брать детей на политические митинги

Клипарт, кадыров рамзан
Кадыров призвал не рушить детствоФото: depositphotos.com © URA.RU

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале призвал не пускать детей на политические митинги, чтобы не подвергать их опасности, не заставлять думать стереотипами, но обязательно прививать тягу к справедливости.

«Первое. Это небезопасно. Если акция, к примеру, не согласована, а некоторые взрослые очень любят провоцировать правоохранителей, то в давке, сумятице и ребенок может пострадать. Второе. Дайте детям детство. Дайте им побыть детьми. Приводить на политические акции школьников, а иной раз и детсадовцев — рушить их детство. Не заставляйте их думать как вы — вашими штампами, стереотипами, не грузите своими политическими предпочтениями. Третье. Ребенку нужно прививать любовь к Родине, уважение ко всем религиям, тягу к справедливости. Дайте ему книги. Помогайте ему в этой жизни, но не заставляйте жить вашей жизнью».

Такое заявление глава Чечни сделал в соцсети Telegram. При этом он признался, что и сам брал своих сыновей на митинг. Но тут же уточнил, что акция была религиозного характера. По его словам, он хочет, чтобы его дети были способны думать и анализировать самостоятельно, чтобы никто не смог навязать им ложные убеждения. «Каждый из них выберет свой путь… Моя задача — вырастить достойных людей для своей страны», — пишет Рамзан Кадыров.

Ранее глава Чеченской республики признался в том, что полюбил Telegram за смайлики. Также он выразил убежденность в том, что в республике не будет анонимных telegram-каналов.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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