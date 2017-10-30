Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале призвал не пускать детей на политические митинги, чтобы не подвергать их опасности, не заставлять думать стереотипами, но обязательно прививать тягу к справедливости.
«Первое. Это небезопасно. Если акция, к примеру, не согласована, а некоторые взрослые очень любят провоцировать правоохранителей, то в давке, сумятице и ребенок может пострадать. Второе. Дайте детям детство. Дайте им побыть детьми. Приводить на политические акции школьников, а иной раз и детсадовцев — рушить их детство. Не заставляйте их думать как вы — вашими штампами, стереотипами, не грузите своими политическими предпочтениями. Третье. Ребенку нужно прививать любовь к Родине, уважение ко всем религиям, тягу к справедливости. Дайте ему книги. Помогайте ему в этой жизни, но не заставляйте жить вашей жизнью».
Такое заявление глава Чечни сделал в соцсети Telegram. При этом он признался, что и сам брал своих сыновей на митинг. Но тут же уточнил, что акция была религиозного характера. По его словам, он хочет, чтобы его дети были способны думать и анализировать самостоятельно, чтобы никто не смог навязать им ложные убеждения. «Каждый из них выберет свой путь… Моя задача — вырастить достойных людей для своей страны», — пишет Рамзан Кадыров.
Ранее глава Чеченской республики признался в том, что полюбил Telegram за смайлики. Также он выразил убежденность в том, что в республике не будет анонимных telegram-каналов.