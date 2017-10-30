{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Собчак предлагают выйти c поддержкой геев. Twitter ждут российские санкции. Единый день голосования перенесут.
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,08
Динамика за 2 недели
Евро 67,53
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
30 октября 2017
29 октября 2017
28 октября 2017
27 октября 2017
Главные новости Тюменской области
14:29  30 октября 2017 0

В Тюменской области вырос прожиточный минимум

Открытая лицензия 10.06.2015. Деньги., монеты, деньги
Прожиточный минимум в третьем квартале составил 10 тысяч 900 рублейФото: Jeff Belmonte/Flickr

Прожиточный минимум в Тюменской области вырос на 2,46%. В третьем квартале он составил 10 тысяч 900 рублей. По сравнению со вторым кварталом, сумма увеличилась на 262 рубля.Об этом сообщили «Вслух.ру» в региональном правительстве.

Для трудоспособного населения Тюмени прожиточный минимум теперь составляет 11 тысяч 487 рублей, что больше прошлой отметки на 2,5%. Для пенсионеров — 8 тысяч 711 рублей (рост на 2%). Для детей — 11 тысяч 140 рублей (рост на 2,8%).

Напомним, ранее «URA.RU» сообщало о том, что прожиточный минимум пенсионерам в Зауралье подняли на 130 рублей. В 2018 году они будут получать минимум 8630 рублей.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров