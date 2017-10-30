В Тюменской области вырос прожиточный минимум

Прожиточный минимум в третьем квартале составил 10 тысяч 900 рублей
Прожиточный минимум в Тюменской области вырос на 2,46%. В третьем квартале он составил 10 тысяч 900 рублей. По сравнению со вторым кварталом, сумма увеличилась на 262 рубля.Об этом сообщили «Вслух.ру» в региональном правительстве.
Для трудоспособного населения Тюмени прожиточный минимум теперь составляет 11 тысяч 487 рублей, что больше прошлой отметки на 2,5%. Для пенсионеров — 8 тысяч 711 рублей (рост на 2%). Для детей — 11 тысяч 140 рублей (рост на 2,8%).
Напомним, ранее «URA.RU» сообщало о том, что прожиточный минимум пенсионерам в Зауралье подняли на 130 рублей. В 2018 году они будут получать минимум 8630 рублей.