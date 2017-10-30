В Екатеринбурге открылся детский банк. ФОТО

В Екатеринбургском детском пространстве «ФэнтазиГрад» (ТЦ Гринвич) открылся детский банк. Партнером проекта стал Сбербанк. Это первый детский банк, открытый в парке профессий за пределами столичных городов.
Ранее Сбербанк запускал подобные проекты только в торговых центрах Москвы и Санкт-Петербурга. В детском банке в Екатеринбурге можно сделать вклад, взвесить монеты и слитки, инкассировать ценности с помощью специального снаряжения, проверить на подлинность валюту «ФэнтазиГрада» — фэнтимы.
«Этот проект — отличная возможность в игровой форме познакомить детей с банком, объяснить, как мы работаем, чем занимаются наши сотрудники и почему выгодно открывать депозиты. Мы уверены, что посещение детского банка в „ФэнтазиГраде“ поможет ребятам стать финансово грамотными и успешными, и будем рады, если кто-то из наших гостей решит связать свое будущее с банковской деятельностью», — председатель Уральского банка Сбербанка Владимир Черкашин.
Посетить детский офис Сбербанка в «ФэнтазиГраде» можно в режиме работы парка — с 10 до 22 часов ежедневно.