На Урале по вине вандалов десятки машин пробили колеса. ФОТО

На трассе Пермь-Екатеринбург в районе Ревды неизвестные вандалы вновь разбили ограждение, запрещавшее левый поворот в сторону Дегтярска. Ограничение было установлено год назад, но кто-то с завидной регулярностью разбивает бетонные столбы. В последний раз ограничители были установлены буквально на днях в октябре, но и они уже сломаны. Водители, не видя ограничителей, решили, что поворот разрешен и один за другим разорвали колеса на бетонных осколках, которых не было видно под снегом. В общей сложности, пострадали почти три десятка машин.
«Я ехал из Красноуфимска, проезжал здесь в 7 утра, налетел, как оказалось, на разломанный бордюр. Остановился на обочине. Тут я был далеко не первый, уже стояло 15 машин. Два колеса пробиты, а диски погнуты и треснули, ремонту они не подлежат», — цитирует водителя Юрия портал «Ревда-Новости».
К девяти часам утра приехали гаишники. Полицейские начали всем составлять акты о ДТП, чтобы автовладельцы смогли обратиться в суд.
«Утром, заступив на службу, сотрудники ГИБДД, двигаясь по маршруту патрулирования, на 320 километре автодороги „Пермь — Екатеринбург“ обнаружили сломанные сигнальные столбики. Вследствие чего произошел ряд дорожно-транспортных происшествий», — прокомментировали в ГИБДД Первоуральска.