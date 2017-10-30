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Главные новости Свердловской области
17:19  30 октября 2017 0

На Урале по вине вандалов десятки машин пробили колеса. ФОТО

Десятки машин с порванной резиной встали на трассеФото: «Ревда-Новости»

На трассе Пермь-Екатеринбург в районе Ревды неизвестные вандалы вновь разбили ограждение, запрещавшее левый поворот в сторону Дегтярска. Ограничение было установлено год назад, но кто-то с завидной регулярностью разбивает бетонные столбы. В последний раз ограничители были установлены буквально на днях в октябре, но и они уже сломаны. Водители, не видя ограничителей, решили, что поворот разрешен и один за другим разорвали колеса на бетонных осколках, которых не было видно под снегом. В общей сложности, пострадали почти три десятка машин.

«Я ехал из Красноуфимска, проезжал здесь в 7 утра, налетел, как оказалось, на разломанный бордюр. Остановился на обочине. Тут я был далеко не первый, уже стояло 15 машин. Два колеса пробиты, а диски погнуты и треснули, ремонту они не подлежат», — цитирует водителя Юрия портал «Ревда-Новости».

К девяти часам утра приехали гаишники. Полицейские начали всем составлять акты о ДТП, чтобы автовладельцы смогли обратиться в суд.

«Утром, заступив на службу, сотрудники ГИБДД, двигаясь по маршруту патрулирования, на 320 километре автодороги „Пермь — Екатеринбург“ обнаружили сломанные сигнальные столбики. Вследствие чего произошел ряд дорожно-транспортных происшествий», — прокомментировали в ГИБДД Первоуральска.

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Фото: «Ревда-Новости»

Александр Лукманов
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