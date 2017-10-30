2 ноября состоится заседание Заксобрания Свердловской области, на котором депутаты рассмотрят пакет бюджетных законопроектов.
Главный из них — областной бюджет на 2017 год. Его доходная часть составит 205,9 миллиардов рублей, расходная — 219,5 миллиардов. Ожидается, что документ будет принят сразу в трех чтениях. Это даст возможность муниципалитетам со следующей недели начать работу над проектом собственных местных бюджетов.
Парламентарии также внесут поправки в законы «О бюджетном процессе», «Об отдельных межбюджетных трансфертах» и продлят еще на год действие льготы по уплате налога на имущество организаций. Последний вопрос особо важен для руководителей промышленных структур, которые смогут сэкономить в случае его решения до 3,5 миллиардов рублей.
Традиционно заседания Заксобрания проходят раз в месяц по вторникам и средам. Очередное заседание пройдет в четверг и станет вторым за две недели. В парламенте «URA.RU» пояснили, что спешка связана с завершением предусмотренного законодательством срока работы над бюджетными документами.