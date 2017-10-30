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30 октября 2017
19:03  30 октября 2017 0

Путин рассказал о сокращении числа иностранных агентов почти в два раза

Выступление Владимира Путина на дискуссионном клубе
Путин озвучил цифры по иностранным агентамФото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент Владимир Путин рассказал, что в России почти вдвое сократилось количество некоммерческих организаций, признанных иностранными агентами — со 165 до 89. Цифры российский лидер озвучил на заседании совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Путин заметил, что количество иностранных агентов составляет всего 0,39% от общего числа НКО, пишет «Федеральное агентство новостей». А в 2017 году в реестр было внесено в четыре раза меньше таких организаций, чем в 2016 году.

Иностранный агент в России — это некоммерческая организация, которая получает финансирование из-за рубежа и занимается политикой. Законы, ужесточающие контроль над деятельностью неправительственных организаций были приняты в 2012 году. Считается, что так в стране борются с иностранным влиянием на российское общество.

Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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