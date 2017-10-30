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Главные новости Свердловской области
19:59  30 октября 2017 0

Екатеринбургского адвоката, отправленного под арест, подставила коллега. «Бюджет надо брать в сообщники»

Мера пресечения по делу адвоката Бориса Искандаряна. Екатеринбург, искандарян борис
Новое «дело решал» может содержать массу сюрпризовФото: Владимир Жабриков © URA.RU

«URA.RU» стали известные подробности резонансного «дела решал», получившего продолжение после задержания и сегодняшнего ареста екатеринбургского адвоката Бориса Искандаряна. В частности, как сообщил агентству человек из окружения адвоката, его близкие уверены, что его подставила его коллега — адвокат Людмила Сосновских (Толочко): именно она взялась организовать защиту парня, которого подозревали в сбыте наркотиков.

«Она привела клиента, которому нужна была защита, и привлекала к делу Бориса», — сообщил источник. «Причем Борис заключил с подзащитным официальное соглашение, а у нее самой соглашения не было».

Мера пресечения по делу адвоката Бориса Искандаряна. Екатеринбург, искандарян борис, мисиюк сергей, шалыгина влада, ломейко галина
Интересы Искандаряна представляют его коллеги Влада Шалыгина, Галина Ломейко и Сергей Мисиюк
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Именно на Сосновских было написано первоначальное заявление о вымогательстве взятки (дело возбудили еще 27 октября), однако она быстро «перевела все стрелки» на Искандаряна: по нему дело было возбуждено 29 октября, но следователи объединили два дело в одно, отпустив адвокатессу после очной ставки с Борисом. Ее процессуальный статус сейчас — подозреваемая.

Еще один момент, который вызывает сомнения в обоснованности действий следователей, — тот факт, что полученную сумму (речь идет о шести миллионах), якобы предназначенных для высокопоставленного сотрудника полиции, Искандарян провел официально — как адвокатский гонорар. И даже уплатил с этой суммы 13 процентов налога.

Мера пресечения по делу адвоката Бориса Искандаряна. Екатеринбург, мисиюк сергей
Дело Искандаряна ведет бывший следователь УВД Екатеринбурга и ГУВД Свердловской области, ныне — сотрудник Следственного Комитета Юрий Кулаков (в центре)
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Что же вы 13% процентов не заминусовали из суммы взятки?» — интересовался во время следственных действий у следователя один из знакомых Искандаряна (его дело ведет следователь Юрий Кулаков из первого отдела по особо важным делам Следственного управления СКР по Свердловской области). «Тогда надо и российскую казну привлекать вместе с Искандаряном — записать ее в сообщники», — продолжил знакомый.

Но больше всего недоумения у окружения Искандаряна вызывает момент, связанный с тем самым высокопоставленным сотрудником полиции (судя по публикациям СМИ, речь идет о начальнике следствия отдела полиции №6): исходя из комментариев регионального управления полиции, он не задержан, никакие обвинения ему не предъявлены.

«Если бы следователи хотели вскрыть всю коррупционную цепочку, наверное, они дождались бы, когда Искандарян будет передавать деньги полицейскому, — полагает человек из близкого окружения арестованного адвоката. — Тогда и статья была бы другая.

А тут цепочку обрубили на адвокате. Получается, им нужен был не высокопоставленный полицейский, а именно Искандарян».

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Между тем, как сообщил «URA.RU» источник в правоохранительных органах, так оно и есть: Искандарян, за которым долгое время следили, был нужен эфсэсбэшникам гораздо больше. «Зачем следствию какой-то полицейский начальник, когда Боря может вывести на многих таких начальников, — пояснил источник. — Поэтому Искандарян — гораздо более важная птица, чем любой начальник следствия в любом отделе».

Екатеринбургский адвокат Борис Искандарян был задержан 29 октября 2017 года: его обвиняют в «посредничестве во взяточничестве» (п. 4 статьи 291.1 УК РФ). По версии следствия, он требовал от родственников парня, подозреваемого в сбыте наркотиков, крупную взятку (называлась сумма в шесть млн рублей), которая предназначалась для высокопоставленного сотрудника полиции, чтобы замять (не возбуждать) уголовное дело.

Ранее он был задействован в резонансном «деле решал», в результате которого тюремные сроки получили адвокат Эльнара Салманова и полицейские из Ревды. Искандарян тогда написал множество объяснительных сотрудникам ФСБ, после его показаний был задержан замначальника ИК-2 Михаил Белоусов, суд над которым сейчас идет (в кабинете адвоката были найдены аудио- и видеозаписи общения оперативников и следователей с заключенными). Самого Искандаряна тогда задерживать не стали, но, по данным «URA.RU», за ним была установлена слежка.

Андрей Гусельников
© Служба новостей «URA.Ru»
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