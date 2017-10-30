21:31 30 октября 2017 0

На церемонии кроме президента Путина присутствовали Патриарх Кирилл и мэр Москвы Собянин Фото: kremlin.ru

В центре Москвы открыли монумент памяти жертв политических репрессий «Стена скорби». Мемориал установили на пересечении проспекта Академика Сахарова и Садового кольца.

В церемонии 30 октября принимал участие президент России Владимир Путин. Два года назад он поддержал инициативу правозащитников и издал указ о возведении памятника, пишет «Телеканал 360». На открытии также присутствовали Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и мэр Москвы Сергей Собянин. Участники почтили память жертв политических репрессий минутой молчания, затем Путин произнес речь, в ходе которой назвал политические репрессии ударом по народу.

«Политические репрессии стали трагедией для всего нашего народа, для всего общества, жестоким ударом по нашему народу, по его корням, культуре, самосознанию. Последствия мы ощущаем до сих пор. Наш долг — не допустить забвения», — приводит слова Путина официальный сайт президента России.

Историк, философ и публицист Михаил Гефтер в беседе с «Национальной службой новостей» сказал, что скульптурная композиция станет хорошим дополнением к Соловецкому камню, который был установлен на Лубянке в 1990-м году.

30 октября в России отмечается День памяти жертв политических репрессий. В этот день в 1974 году узники мордовских и пермских лагерей начали голодовку в знак протеста против политических репрессий в СССР.