00:16 31 октября 2017 0

Станислав Моисеенко — выпускник Уральского государственного технического университета Фото: «Интертехэлектро»

30 октября, после продолжительной болезни на 48 году жизни скончался главный инженер ЗАО «Интертехэлектро» Станислав Моисеенко, у него остались жена и двое сыновей. Cтанислав Петрович 16 лет проработал в энергетической отрасли, коллеги вспоминают его как крайне ответственного и трудолюбивого человека, посвятившего свою жизнь работе. Заслуги Станислава Петровича были высоко оценены на федеральном уровне — в 2010 году он был награжден благодарностью министерства энергетики РФ.

Станислав Моисеенко окончил Уральский государственный технический университет, и в 1994 году был принят на работу в котлотурбинный цех Сургутской ГРЭС—2. Здесь он прошел трудовой путь от машиниста-обходчика до начальника смены. А в 2002 году переехал в Екатеринбург, где получил должность главного специалиста отдела пуско—наладочных работ и испытаний екатеринбургского филиала ОАО «ИК Кварц». После переезда в уральскую столицу карьера Моисеенко резко пошла в гору. Но куда бы он ни пришел, везде его ждала крайне ответственная работа.

С 2005 по 2006 год он был исполнительным директором ЗАО «Инжиниринговая компания КВАРЦ», в 2006 году — первый заместитель гендиректора-главный инженер ООО «Сервис Новой генерации». Здесь Станислав Петрович руководил внедрением автоматизированных систем управления, пуско-наладочными работами, обслуживанием энергообъектов. При его непосредственном участии велась работа на важнейших энергообъектах страны: Ноябрьская ПГЭ, Приобская ГТЭС, энергоцентр «Южное-Хыльчую», Курганская ТЭЦ.

Моисеенко начинал свой путь на Сургутской ГРЭС—2 Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

С октября 2009 года Станислав Моисеенко — главный инженер АО «Интертехэлектро». Эта компания строит объекты для ключевых игроков энергетического рынка. Заместитель генерального директора АО «Интертехэлектро» Евгений Штыров рассказал, что Станислав Петрович стоял у истоков компании:

«Во многом то, что мы имеем сейчас это результат и его работы. Многие кризисные, тяжелые ситуации мы преодолели благодаря его стойкости, силе характера, опыту. Стас был борцом, и мы все видели как он боролся. Настоящий сильный мужской характер, выдержанный до конца. Уход Стаса большая утрата для нас — его коллег, для группы в целом».

Моисеенко участвовал во введении в эксплуатацию «Ноябрьской ПГЭ». Эта станция считается первым этапом энергетического блока проекта «Урал Промышленный — Урал Полярный». При специалисте велись работы по строительству: «Курганской ТЭЦ-2», «Приобской ГТЭС», парогазовой установки на «Челябинской ТЭЦ-3», парогазовой установки на «Вологодской ТЭЦ».

Моисеенко посвятил свою жизнь работе с важнейшими энергообъектами Фото: Александр Елизаров © URA.RU

«Он вложил свои силы и умения в десятки электростанций: в Тюмени, Кургане, Ноябрьске, Челябинске, Кирове, в Вологде. Ряд из них признаны лучшими в отрасли, — сказал замгендиректора „Интертехэлектро“ Ярослав Сигидов „URA.RU“. — Очень редки такие люди как Станислав Петрович, сильная воля, целеустремленность, твердость и в то же время доброта, справедливость и участливость. Очень жаль, что его больше нет с нами».

Те, кто были знакомы с Моисеенко, отмечают, что за долгие годы работы на важнейших энергетических объектах страны, изнурительный труд, ответственность и умение принимать смелые решения стали для него нормой жизни. «Он быстро разбирается в специфике возложенных на него задач, легко ориентируется в привлечении специалистов узкого профиля и субподрядных организаций. Работа на пусковых объектах требует от первого руководителя большой энергии, физических сил, способности увлечь и заинтересовать людей. Результат — своевременная сдача объектов, имеющих огромное значение для всей Системы», — сказал «URA.RU» генеральный директор «Интертехэлектро» Владимир Бабяк.

Редакция «URA.RU» скорбит по поводу преждевременной смерти Станислава Моисеенко и приносит свои соболезнования его родственникам и друзьям.