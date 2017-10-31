Житель Екатеринбурга Владислав Карякин, сорвавший спектакль «Высоцкий. Рождение Легенды» во Дворце молодежи, может быть привлечен к суду за ложные обвинения в адрес полицейских. Свою версию произошедшего озвучили представители Росгвардии и регионального управления ГУ МВД России.
По словам начальника пресс-службы управления Росгвардии по Свердловской области Ольги Бельской, к моменту прибытия росгвардейцев на место инцидента, дебошира благополучно скрутили охранники Дворца Молодежи, для надежности связав его руки шарфом. Мужчина, лежа на земле, продолжал материться и оказывал сопротивление.
«Нарядом группы задержания в отношении гражданина применена физическая сила и спецсредство — наручники. Экипаж доставил нарушителя правопорядка в отдел полиции для составления в отношении него административного протокола», — говорится в официальном комментарии регионального управления Росгвардии.
Дальнейшие события 24 октября попали в поле зрения подразделения собственной безопасности ГУ МВД России. Выяснилось, что заявления Карякина не соответствуют действительности: оперативники не нашли на записях с камер видеонаблюдения кадров избиения задержанного.
«Никто к заявителю силу в помещении ОП № 9 не применял. В связи с этим полиция готовит к направлению в следственные органы материалы проверки для дачи правовой оценки действиям мужчины, безосновательно обвинившего сотрудников полиции», — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области.
Напомним, что спектакль «Высоцкий. Рождение Легенды» был прерван из-за неадекватного поведения пьяного зрителя. Позже задержанный мужчина заявил, что в отделе полиции №9 его избили.