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Главные новости Свердловской области
01:48  31 октября 2017 0

Екатеринбуржец, сорвавший спектакль Безрукова, может пойти под суд за ложные обвинения

Открытая лицензия 11.06.2015. Педофилия., наручники, арест, задержание, криминал, педофилия
Мужчину сначала связали шарфом, а уже потом усмирили наручникамиФото: Jennifer Van Vleet /Flickr

Житель Екатеринбурга Владислав Карякин, сорвавший спектакль «Высоцкий. Рождение Легенды» во Дворце молодежи, может быть привлечен к суду за ложные обвинения в адрес полицейских. Свою версию произошедшего озвучили представители Росгвардии и регионального управления ГУ МВД России.

По словам начальника пресс-службы управления Росгвардии по Свердловской области Ольги Бельской, к моменту прибытия росгвардейцев на место инцидента, дебошира благополучно скрутили охранники Дворца Молодежи, для надежности связав его руки шарфом. Мужчина, лежа на земле, продолжал материться и оказывал сопротивление.

«Нарядом группы задержания в отношении гражданина применена физическая сила и спецсредство — наручники. Экипаж доставил нарушителя правопорядка в отдел полиции для составления в отношении него административного протокола», — говорится в официальном комментарии регионального управления Росгвардии.

Дальнейшие события 24 октября попали в поле зрения подразделения собственной безопасности ГУ МВД России. Выяснилось, что заявления Карякина не соответствуют действительности: оперативники не нашли на записях с камер видеонаблюдения кадров избиения задержанного.

«Никто к заявителю силу в помещении ОП № 9 не применял. В связи с этим полиция готовит к направлению в следственные органы материалы проверки для дачи правовой оценки действиям мужчины, безосновательно обвинившего сотрудников полиции», — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области.

Напомним, что спектакль «Высоцкий. Рождение Легенды» был прерван из-за неадекватного поведения пьяного зрителя. Позже задержанный мужчина заявил, что в отделе полиции №9 его избили.

Сергей Макеев
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