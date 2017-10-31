Горожане сравнили Екатеринбург в тумане с фильмом ужасов. ФОТО

Столица Урала превратилась в «Сайлент Хилл»
Екатеринбург утром 31 октября погрузился в густой туман, верхние этажи высотных зданий не было видно почти полностью.
Горожане в соцсетях отметили сходство города с планами из серии компьютерных игр и фильма ужасов «Сайлент Хилл». Первым об этом написал в Instagram пользователь disper66. На фотографиях блогеров здания практически исчезли в плотной дымке. «Туман-туманище без фильтров)) О том, что рядом стоят 25-этажные дома, остается только догадываться…», — добавила во «ВКонтакте» Анна Дедова.
О том, что утром 31 октября Екатеринбург ждут туманы, передавал Росгидромет. Днем в городе ожидается небольшой дождь, температура поднимется до +4 градусов.
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Город в дымке выглядит сюрреалистично