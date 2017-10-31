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31 октября 2017
30 октября 2017
07:48  31 октября 2017 0

Назван самый популярный у россиян смартфон

Клипарт., айфон, iphone, эппл, apple
iPhone SE лидирует в РоссииФото: Александр Мамаев © URA.RU

Самым продаваемым смартфоном на российском рынке в сентябре этого года стал iPhone SE. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на аналитика Эльдара Муртазина.

Отмечается, что в начале 2017 года лидером мобильного рынка в России был бюджетный Samsung Galaxy J1, но в августе с первого места его потеснил «яблочный» смартфон. За сентябрь россияне приобрели 119 тысяч iPhone SE. При этом продажи Galaxy J1 составили 90 тысяч, отмечает RT.

В сентябре доля продукции Apple на российском рынке смартфонов составила 14%. Лидирует в этом отношении Samsung с результатом 26,6%, передает Nation News.

Как ранее писало «URA.RU», новый флагман iPhone X был раскуплен россиянами за три минуты.

Олег Теплоухов
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