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31 октября 2017
30 октября 2017
09:00  31 октября 2017 0

Штрафы для водителей увеличили, отмена грузинских виз, Путин о сборе биоматериала россиян. Главное за ночь — в подборке «URA.RU»

Город в снегу. Курган, пешеходный переход, город в снегу, нечищенная дорога
Путин ужесточил наказание для водителей, не пропускающих пешеходовФото: Игорь Меркулов © URA.RU

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Сегодня 31 октября. Главное к этому часу:

На Украине обстреляли автомобиль выходца из Чечни Адама Осмаева, обвиняемого ранее в подготовке покушения на Владимира Путина. Адам выжил, его жена погибла.

Визовый режим между Россией и Грузией хотят отменить. Для грузин это знаковое событие, ведь для них визовый режим с РФ действует уже 17 лет.

В России ужесточили наказание для водителей за отказ пропустить пешеходов. Указ уже подписан президентом страны.

В Москве открылся монумент «Стена скорби» в память о репрессированных. «Политические репрессии — это жестокий удар по народу», — заявил Владимир Путин в своей речи на торжественной церемонии.

Начальнику ГИБДД из ХМАО предъявлено обвинение. Он покрывал пьяного подчиненного, сбившего насмерть подростка.

Владимир Путин заявил, что некие силы целенаправленно собирают биоматериал россиян. Эти слова породили в соцсетях множество мемов и вызвали опасения у сенатора из Совфеда.

Надежда Банникова
© Служба новостей «URA.Ru»
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