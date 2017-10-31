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Главные новости Югры
12:05  31 октября 2017 3

«Может, вам словарный запас поднакопить?» Кавказцы, которых не пустили в фитнес-центр, пристыдили пользователей соцсетей. ВИДЕО

Джамиль Сариев записал новое видео из-за дискриминации кавказцев в ХМАОФото: скрин видео с Youtube

Сургутянин Джамиль Сариев, которого не пустили в фитнес-центр из-за национальности, опубликовал новое видеообращение. Ролик уже набрал почти десять тысяч просмотров.

Джамиль Сариев и его товарищ обратились к людям, оставившим комментарии под прошлым роликом, где азербайджанцы рассказали, что их не пустили в фитнес-центр Platinum. «Вы вообще думаете, что вы пишете? Все комментарии негативные одинаковые абсолютно. Просто где-то слова местами поменяны. Что я могу сказать: может, вам словарный запас поднакопить? Может, книжку почитать? Слишком много агрессии с вашей стороны, будто мы кого-то оскорбляли», — обратились авторы ролика к хэйтерам.

Джамиль Сариев снова поднял вопрос расовой дискриминации. Сургутяне неславянской внешности так и не получили ответ от руководства фитнес-центра Platinum. «Я работаю тренером в школе, в садике. И у меня нет такого, чтобы я сортировал — этот такого цвета, этот такого цвета. Я считаю, что везде так должно быть. Это тренажерный зал, или спортзал, или бокс», — заявил в ролике Джамиль Сариев.

Сургутяне также привели несколько примеров возможной обратной дискриминации, задавшись вопросом, как к этому отнеслись бы горожане. «Допустим, я водитель маршрутки. Пусть это будет стереотипом, но в этом нет ничего плохого. Любая работа в почете. И я подъезжаю к остановке и сажу определенных людей, которые меня устраивают, которых я хочу видеть у себя в маршрутке. А которых не хочу видеть — пусть стоят мерзнут в 30 градусов мороза?» — ответили азербайджанцы в ответ на то, что фитнес-центр Platinum — это частная компания.

Как ранее сообщало «URA.RU», два проживающих в Сургуте выходца с Кавказа опубликовали видеообращение, в котором фактически обвинили администрацию фитнес-центра Platinum в дискриминации по национальному признаку. В тренажерном зале эту информацию опровергли, заявив, что клиенты могли вести себя агрессивно, поэтому получили отказ. По данным лидера азербайджанской диаспоры Азада Сеидова, подобные случаи происходят в Сургуте не впервые, однако до этого конфликты не становились публичными.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.Ru»
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