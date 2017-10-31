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Главные новости Югры
12:41  31 октября 2017 0

В РЖД ответили на скандал с югорским политиком, из-за которого грозили акциями протеста по всей России

Алексей Широков уверен, что его отстранили из-за партийной принадлежностиФото: читатели «URA.RU»

В ОАО «РЖД» опровергли информацию, что машинист Алексей Широков отстранен от работы из-за партийной принадлежности. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги.

В сообщении пресс-службы компании говорится, что машинист Алексей Широков неоднократно получал оценку «неудовлетворительно» при проверке знаний норм и правил работы в электроустановках. Именно поэтому работник РЖД был отстранен от работы. «ОАО „РЖД“ строго соблюдает принципы и нормы трудового законодательства, поэтому не истребует с работников информацию об их партийной принадлежности (равно как о вероисповедании и иных личных аспектах жизнедеятельности) и не ведет учета подобных данных», — отметили в пресс-службе железнодорожников.

Как ранее сообщало «URA.RU, в Сургуте, возле станции, акцию протеста устроили активисты местного отделения «Коммунистов России». В партии и профсоюзе считают, что Широкова отстранили из-за того, что он является первым секретарем отделения непарламентских коммунистов в Нижневартовске. Организаторы пикета пообещали, что в случае, если требования активистов не будут услышаны, такие акции протеста пройдут по всей России.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.Ru»
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