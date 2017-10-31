18:42 31 октября 2017 0

Снежные кучи могут заполнить сургутские дворы — все зависит от чиновников и надзорных ведомств Фото: Юлия Фролова © URA.RU

В Сургуте не готовы специальные полигоны для утилизации снега. Это может привести к настоящему коллапсу. Проблемы начались из-за изменений в законодательстве.

Эту информацию «URA.RU» подтвердил председатель комитета по городскому хозяйству Думы города Виктор Пономарев. «Пока что мы ждем ответа от администрации, подвижки есть, но практически уверен, что в эту зиму войдем без готовых полигонов», — рассказал депутат.

Проблемы начались с того, что снег отнесли к определенной категории отходов, а значит, теперь осадки нельзя просто складировать в любом удобном месте. Специальные полигоны должны быть оборудованы таким образом, чтобы весной талая вода очищалась. «Трудности не только у нас, и в других городах тоже. Строительство полигонов — процесс дорогостоящий. Знаю, что есть один в районе аэропорта, готовый процентов на 70. Но достроен он будет в 2018 году. Надеюсь, что эту зиму переживем», — отметил Виктор Пономарев.

Сургутские депутаты говорят о серьезной проблеме с вывозом снега — его попросту некуда убирать Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В мэрии Сургута «URA.RU» пояснили, что в городе выделены четыре площадки под полигоны, а также три участка земли под временное складирование снега — это вынужденная мера, против которой могут выступить надзорные органы. «Ханты-Мансийской природоохранной прокуратурой было указано на ряд требований, предъявляемых к эксплуатации данных объектов, выполнение которых позволит эксплуатировать данные объекты без нарушения действующего природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства», — говорится в ответе администрации.

В числе требований к объектам — специальная гидроизоляция и локальные очистные сооружения. Они появятся на полигонах, а вот на площадках для временного складирования снега их нет, и если надзорные ведомства выявят нарушения, то могут запретить их использование.

Выходом из ситуации может быть строительство муниципального полигона — в думе Сургута обещают совместно с мэрией проработать вопрос выделения денег на эти цели. Однако и этот проект получится реализовать не раньше следующего года. При этом в мэрии уже начали собирать жалобы на плохую уборку снега. В администрации пообещали горожанам как минимум раз в месяц анализировать ситуацию и принимать необходимые меры.