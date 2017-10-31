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31 октября 2017
19:30  31 октября 2017 0

Россияне завалили Центризбирком вопросами, как стать президентом

Первое заседание ЦИК в новом составе. Москва, эмблема цик
В Центральной избирательной комиссии рассказали, что интересует жителей страныФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Ксения Собчак идет в президенты
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На фоне заявлений различных «звезд» о своем желании принять участие в выборах президента, в ЦИК РФ увеличилось количество обращений от граждан. В основном россияне интересуются, какие документы необходимы для выдвижения на пост главы государства. Как заявляют в Центризбиркоме, подобные вопросы поступают к ним ежедневно.

Россияне также интересуются тем, насколько легитимны заявления знаменитостей об их желании принять участие в выборах, рассказала во вторник журналистам секретарь ЦИК Майя Гришина. Она отметила, что поскольку кампания еще не началась, то все звучащие сейчас заявления никак не регламентируются избирательным законодательством РФ, сообщает ТАСС.

Ранее о своем желании баллотироваться в президенты заявили телеведущая Ксения Собчак и журналистка Екатерина Гордон. Кроме того, как ожидается, в кампании примут участие лидеры основных парламентских партий, а также основатель «Яблока» Григорий Явлинский и председатель ЦК «Коммунисты России» Максим Сурайкин.

Игорь Чукреев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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