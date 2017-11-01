11:58 01 ноября 2017 0

Сейчас его стоимость варьируется в пределах 35 тысяч рублей Фото: Wikimedia Commons

Эксперты отмечают рекордное падение цен на смартфоны Samsung Galaxy S8 в России. Его вывели в продажу на российском рынке весной 2017 года, и гаджет сразу стал очень популярным.

На старте продаж ценник Galaxy S8 на отечественном рынке начинался от 55 тысяч рублей и выше, сейчас в салонах связи его стоимость варьируется в пределах 35 тысяч рублей, упав примерно на 35%. При этом специалисты отмечают, что это еще не предел, передает агентство Nation News.

Рекордное падение цен эксперты связали с чрезвычайно низким спросом на данную модель среди россиян. Новый флагман Galaxy Note8 и новинки от Apple практически вытеснили этот гаджет с рынка, отмечает телеканал 360.

Ранее был назван самый популярный и покупаемый в России смартфон. Им в сентябре этого года стал iPhone SE.