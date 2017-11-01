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01 ноября 2017
16:23  01 ноября 2017 0

Собчак рассказала, ради чего встречалась с Медведевым

Ксения Собчак в Екатеринбурге. Встреча с электоратом и лекция для молодых мам, собчак ксения
Телеведущая назвала разговоры о своих связях с Кремлем провокациямиФото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета:
Ксения Собчак идет в президенты
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Телеведущая Ксения Собчак дала интервью русской службе BBC относительно своего грядущего выдвижения в президенты России. Большая часть беседы посвящена ее отношениям с представителями власти. В частности, она рассказала о своей встрече с Дмитрием Медведевым.

В целом Ксения Собчак заявила журналистам, что не поддерживает никаких личных контактов с политиками в Кремле. Все встречи носят единичный характер. Так, с президентом она виделась всего один раз и обсуждала с ним кино. Аналогичная беседа у нее была и Дмитрием Медведевым. «Я, кстати, для кино встретилась еще и с [премьер-министром Дмитрием] Медведевым и другими людьми, которые сделали большую политическую карьеру, а до этого работали с отцом», — рассказала будущий кандидат в президенты.

Как заявила телеведущая в интервью, целью ее выдвижения является аккумулирование протестного электората. А все разговоры о ее связи с Кремлем она считает провокацией. «Никаких встреч с президентом Путиным у меня ни до, ни после не было», — заявила Ксения Собчак.

Игорь Чукреев
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