16:23 01 ноября 2017 0

Телеведущая назвала разговоры о своих связях с Кремлем провокациями Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Телеведущая Ксения Собчак дала интервью русской службе BBC относительно своего грядущего выдвижения в президенты России. Большая часть беседы посвящена ее отношениям с представителями власти. В частности, она рассказала о своей встрече с Дмитрием Медведевым.

В целом Ксения Собчак заявила журналистам, что не поддерживает никаких личных контактов с политиками в Кремле. Все встречи носят единичный характер. Так, с президентом она виделась всего один раз и обсуждала с ним кино. Аналогичная беседа у нее была и Дмитрием Медведевым. «Я, кстати, для кино встретилась еще и с [премьер-министром Дмитрием] Медведевым и другими людьми, которые сделали большую политическую карьеру, а до этого работали с отцом», — рассказала будущий кандидат в президенты.

Как заявила телеведущая в интервью, целью ее выдвижения является аккумулирование протестного электората. А все разговоры о ее связи с Кремлем она считает провокацией. «Никаких встреч с президентом Путиным у меня ни до, ни после не было», — заявила Ксения Собчак.