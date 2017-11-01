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01 ноября 2017
31 октября 2017
30 октября 2017
Главные новости Тюменской области
20:57  01 ноября 2017 0

В Тюмени уехавшие на рыбалку отец и двое сыновей задохнулись в машине

Чебаркуль , природа, рыбак, рыбалка, озеро, сумерки
Уехавших на рыбалку троих тюменцев искали несколько днейФото: Евгений Архипов © URA.RU

В Тюменской области найдены тела троих рыбаков, задохнувшихся в машине. СК проводит проверку.

Трупы отца и двоих его сыновей были обнаружены во вторник, 31 октября на берегу реки Тобол в местечке Караульный Яр Ярковского района Тюменской области.

О том, что трое мужчин отправились на рыбалку и не выходят на связь несколько дней, в полицию сообщили их родственники. «Сотрудники межмуниципального отдела полиции „Тобольский“ приступили к поисковым мероприятиям, — сообщили „URA.RU“ в пресс-службе УМВД по Тюменской области. — По дороге в поселок Гилево Ярковского района на берегу реки Тобол один из участковых уполномоченных увидел автомобиль УАЗ. Сотрудник полиции решил, что это рыбаки, и хотел узнать, не видели ли они пропавших тюменцев. Приблизившись, он понял, что УАЗ совпадает с ориентировкой и обнаружил тела погибших».

СК РФ по Тюменской области проводит проверку обстоятельств гибели мужчин, по предварительной версии, отравившихся выхлопными газами автомобиля, сообщили в пресс- службе ведомства.

Николай Бастриков
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