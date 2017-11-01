В Тюменской области найдены тела троих рыбаков, задохнувшихся в машине. СК проводит проверку.
Трупы отца и двоих его сыновей были обнаружены во вторник, 31 октября на берегу реки Тобол в местечке Караульный Яр Ярковского района Тюменской области.
О том, что трое мужчин отправились на рыбалку и не выходят на связь несколько дней, в полицию сообщили их родственники. «Сотрудники межмуниципального отдела полиции „Тобольский“ приступили к поисковым мероприятиям, — сообщили „URA.RU“ в пресс-службе УМВД по Тюменской области. — По дороге в поселок Гилево Ярковского района на берегу реки Тобол один из участковых уполномоченных увидел автомобиль УАЗ. Сотрудник полиции решил, что это рыбаки, и хотел узнать, не видели ли они пропавших тюменцев. Приблизившись, он понял, что УАЗ совпадает с ориентировкой и обнаружил тела погибших».
СК РФ по Тюменской области проводит проверку обстоятельств гибели мужчин, по предварительной версии, отравившихся выхлопными газами автомобиля, сообщили в пресс- службе ведомства.