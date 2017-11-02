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02 ноября 2017
01 ноября 2017
Главные новости Москвы
08:52  02 ноября 2017 0

Незнакомцы занялись оральным сексом на борту американского самолета

Финал всероссийских соревнований по парашютному спорту
Присутствие посторонних не помешало паре завершить начатоеФото: Анна Майорова © URA.RU

В США пассажиры авиарейса из Лос-Анджелеса в Детройт занялись оральным сексом прямо на борту самолета.

28-летний мужчина и 48-летняя женщина не были знакомы друг с другом ранее, однако это не помешало им грубо нарушить общественный порядок на глазах у других пассажиров. Сев на борт, пара занялась оральными ласками, пишет Life.ru.

После приземления обоим нарушителям спокойствия полицейские вручили повестки в суд. Им могут предъявить обвинения в уголовном преступлении. Пара отпущена под залог.

Лев Истомин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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