Незнакомцы занялись оральным сексом на борту американского самолета

08:52 02 ноября 2017 0

Присутствие посторонних не помешало паре завершить начатое Фото: Анна Майорова © URA.RU

В США пассажиры авиарейса из Лос-Анджелеса в Детройт занялись оральным сексом прямо на борту самолета.

28-летний мужчина и 48-летняя женщина не были знакомы друг с другом ранее, однако это не помешало им грубо нарушить общественный порядок на глазах у других пассажиров. Сев на борт, пара занялась оральными ласками, пишет Life.ru.

После приземления обоим нарушителям спокойствия полицейские вручили повестки в суд. Им могут предъявить обвинения в уголовном преступлении. Пара отпущена под залог.