В России стало меньше безработных

Множество соискателей смогли трудоустроиться
Уровень безработицы в России достиг годового минимума 5,2%, вернувшись к показателям 2014 года. Число занятых граждан выросло на 254,4 тысячи человек.
По мнению экспертов, такой показатель является комфортным для России, так как еще большее снижение безработицы может демотивировать граждан хорошо работать, передает телеканал 360.
Отметим, что уровень безработицы в России сопоставим с аналогичным показателем в Великобритании, где он составляет 4,4%. При этом в Греции, Испании и Италии число безработных граждан превысило 10%.