Создатель благотворительного фонда «Дедморозим» Дмитрий Жебелев покидает Общественный совет при Пермский городской думе. Ранее он также написал заявление о выходе из состава Общественной палаты Пермского края.
Дмитрий Жебелев, который занимается помощью детям уже около 10 лет, считает, что его участие в Общественном совете при гордуме бессмысленно. «Возможно, там есть люди, которые смогли решить какие-либо общественные проблемы с помощью совета, но мне этого так и не удалось», — объяснил организатор «Дедморозим» «URA.RU». Он также добавил, что ранее изъявил желание выйти из состава Общественной палаты Пермского края. Этот вопрос должен быть рассмотрен на ближайшем заседании ОП, которое пока не назначено.
«Дедморозим» появился в 2008 году как несколько единомышленников, организовавших новогодние праздники для детей из детских домов, приютов и больниц Пермского края. Они исполняли желания воспитанников, причем не обязательно материальные. Затем общественники стали организовывать сотни мероприятий помощи детям в год — от сбора школьных принадлежностей и подгузников до оплаты дорогостоящего лечения.