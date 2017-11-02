Курс биткоина превысил семь тысяч долларов

Курс биткоина побил рекорд, превысив отметку в семь тысяч долларов. Рост произошёл благодаря заявлению крупнейшего в мире биржевого оператора (CME Group) о создании фьючерсов на популярнейшую криптовалюту.
Как отмечают «Ведомости», максимальная цена на торгах составила 7045,46 доллара. Сейчас биржевики ждут одобрения регуляторов и готовы запустить торги до конца года. Если данная инициатива будет поддержана, то криптовалюта фактически будет признана традиционным инструментом на финансовых рынках.
Всего с начала текущего года стоимость виртуальной валюты увеличилась на 640%. При этом за три дня биткоин подорожал примерно на 17% или 1000 долларов. Как напоминает агентство Nation News, еще 30 октября криптовалюта продавалась по цене 6040. $ Сегодня в мире созданы несколько тысяч аналогичных биткоину валют. В России планируется создание «крипторубля». Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в разговоре с «Национальной службой новостей» пояснил, что это не просто термин, а ближайшее будущее денежной системы в России.