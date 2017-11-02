{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Крашенинников: как Ельцин пытался запретить КПРФ перед сдачей власти
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,09
Динамика за 2 недели
Евро 67,68
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
02 ноября 2017
Главные новости Москвы
16:44  02 ноября 2017 0

Курс биткоина превысил семь тысяч долларов

Виды Екатеринбурга, стрит-арт, биткоин, криптовалюта
Его могут признать традиционным инструментом на финансовой биржеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Курс биткоина побил рекорд, превысив отметку в семь тысяч долларов. Рост произошёл благодаря заявлению крупнейшего в мире биржевого оператора (CME Group) о создании фьючерсов на популярнейшую криптовалюту.

Как отмечают «Ведомости», максимальная цена на торгах составила 7045,46 доллара. Сейчас биржевики ждут одобрения регуляторов и готовы запустить торги до конца года. Если данная инициатива будет поддержана, то криптовалюта фактически будет признана традиционным инструментом на финансовых рынках.

Всего с начала текущего года стоимость виртуальной валюты увеличилась на 640%. При этом за три дня биткоин подорожал примерно на 17% или 1000 долларов. Как напоминает агентство Nation News, еще 30 октября криптовалюта продавалась по цене 6040. $ Сегодня в мире созданы несколько тысяч аналогичных биткоину валют. В России планируется создание «крипторубля». Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в разговоре с «Национальной службой новостей» пояснил, что это не просто термин, а ближайшее будущее денежной системы в России.

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров