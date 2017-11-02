21:04 02 ноября 2017 0

Комментариев под снимком балерины не последовало Фото: Илья Московец © URA.RU

Балерина Анастасия Волочкова опубликовала интимную фотографию, на которой ее голую грудь прикрывает лишь пушистый белый кот. Комментариев не последовало. Прима-балерина, актриса, певица, общественный деятель (по данным с ее страницы в Instagram) заблокировала эту возможность для своих подписчиков.

Снимок Волочкова сопроводила кокетливой подписью. «Как здорово, что после проведенного концерта и перелета можно позволить себе просто выходной!», — написала экс-прима-балерина Большого театра. Фото было сделано в спальне скандальной медиаперсоны.

Ранее Волочкова заявила о домогательствах со стороны престарелого чиновника, который предлагал ей интим в обмен на протекцию. «Я ему сказала на это: „Знаете что, вы меня лучше познакомьте со своим сыном или внуком!“», — сообщало «URA.RU».