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02 ноября 2017
21:04  02 ноября 2017 0

Прикрыла грудь котом: Волочкова сфотографировалась обнаженной. ФОТО

Анастасия Волочкова. Магнитогорск, волочкова анастасия
Комментариев под снимком балерины не последовалоФото: Илья Московец © URA.RU

Балерина Анастасия Волочкова опубликовала интимную фотографию, на которой ее голую грудь прикрывает лишь пушистый белый кот. Комментариев не последовало. Прима-балерина, актриса, певица, общественный деятель (по данным с ее страницы в Instagram) заблокировала эту возможность для своих подписчиков.

Снимок Волочкова сопроводила кокетливой подписью. «Как здорово, что после проведенного концерта и перелета можно позволить себе просто выходной!», — написала экс-прима-балерина Большого театра. Фото было сделано в спальне скандальной медиаперсоны.

Ранее Волочкова заявила о домогательствах со стороны престарелого чиновника, который предлагал ей интим в обмен на протекцию. «Я ему сказала на это: „Знаете что, вы меня лучше познакомьте со своим сыном или внуком!“», — сообщало «URA.RU».

Иван Антонов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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