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02 ноября 2017
21:29  02 ноября 2017 0

«Ранимый и переживающий» — эксперты составили психологический портрет бен Ладена

Терроризм, террористы , терроризм, угроза, террорист
ЦРУ опубликовало содержимое компьютера Усамы бен ЛаденаФото: depositphotos.com © URA.RU

Содержимое компьютера бен Ладена говорит о том, что он страдал инфантилизмом и был невысокого интеллекта, заявили «URA.RU» психологи, анализируя личность террориста.

Напомним, ЦРУ рассекретило сотни тысяч файлов, которые были получены в результате ликвидации главы «Аль-Каиды» (организация запрещена в России — прим. ред.) Усамы бен Ладена. В личном архиве террориста, помимо видео, на которых бывший лидер «Аль-Каиды» репетирует свои речи, специалисты нашли голливудские блокбастеры — фильмы «Обитель зла», Final Fantasy VII и компьютерные игры Zuma и Sniper Elite: Nazi Zombie Army 2. Кроме того, бен Ладен оказался поклонником аниме. Смотрел террорист и мультфильмы — «Муравей Ант» и «Тачки». Также на его компьютере обнаружились обучающие видео по вышиванию крючком.

Бен Ладен обладал двойственным характером, заявил «URA.RU» психиатр-криминалист, доктор медицинских наук Михаил Виноградов. «Многие люди, занятые в брутальных профессиях, готовы в свободное время хотят побыть просто детьми — ранимыми, переживающими», — считает эксперт.

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Человек невысокого интеллекта, обычный обыватель — такие характеристики дает Бин Ладену, кандидат психологических наук, экс-депутат Госдумы Леонид Радзиховский. «Даже если человек занимается организацией терактов, он же не может сутками только об этом думать. В свободное от работы время он занимается тем же, что и обычные люди. Если бы вы вскрыли библиотеку Чикатилы, то тоже скорей всего бы увидели Мойдодыра, сказки Пушкина и „остров Сокровищ“ — так что ничего странного в этом нет. Наоборот, было бы странно, если бы кроме учебника по изготовлению взрывчатки у бен Ладена больше ничего не обнаружили», — отмечает в разговоре с корреспондентом нашего агентства Радзиховский.

Данные о содержимом компьютера являются любопытными, но будь они известны ранее, то все равно никак бы не помогли его поймать, отметил «URA.RU» полковник запаса ФСБ, экс-руководитель подразделения по борьбе с терроризмом Владимир Луценко, ведь судя по всему, в своей частной жизни бен Ладен был ни чем не выделяющимся человеком.

Станислав Захаркин
© Служба новостей «URA.Ru»
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