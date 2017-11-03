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03 ноября 2017
Главные новости Москвы
12:53  03 ноября 2017 2

В Москве перекрыли движение из-за очереди за iPhone X. К началу продаж собрались сотни человек. ФОТО

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Несмотря на стоимость, за новинкой выстроилась очередьФото: depositphotos.com © URA.RU

В центре Москвы сотрудники ГИБДД ограничили движение из-за огромной очереди, которая скопилась за новыми iPhone X у магазина re: Store на Тверской улице.

Некоторые поклонники техники Apple простояли в очереди два дня, некоторые СМИ сообщали даже о погибшем в очереди, пишет портал «Экономика сегодня».Столичные власти вынуждены были организовать дежурство бригады скорой помощи в ночное время.

Отметим, что некоторые потенциальные покупатели честно признались, что стоят в очереди вовсе не из-за того, чтобы приобрести новинку, а чтобы позже продать свое место реальным покупателям за 15000 рублей, отмечает RT.

Отметим, что продажи iPhone X стартовали 3 ноября, в 8 часов утра, стоимость гаджетов начинается с 79900 рублей.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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