В центре Москвы сотрудники ГИБДД ограничили движение из-за огромной очереди, которая скопилась за новыми iPhone X у магазина re: Store на Тверской улице.
Некоторые поклонники техники Apple простояли в очереди два дня, некоторые СМИ сообщали даже о погибшем в очереди, пишет портал «Экономика сегодня».Столичные власти вынуждены были организовать дежурство бригады скорой помощи в ночное время.
Отметим, что некоторые потенциальные покупатели честно признались, что стоят в очереди вовсе не из-за того, чтобы приобрести новинку, а чтобы позже продать свое место реальным покупателям за 15000 рублей, отмечает RT.
Отметим, что продажи iPhone X стартовали 3 ноября, в 8 часов утра, стоимость гаджетов начинается с 79900 рублей.