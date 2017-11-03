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03 ноября 2017
15:17  03 ноября 2017 0

Источник: Путин до конца года приедет в Нижний Тагил

ИННОПРОМ-2017. Первый день международной выставки. Екатеринбург, путин владимир
Президент уже был в Тагиле летом. Зачем понадобилась вторая поездка — пока неизвестноФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Путин возмущен «борзотой» директора тагильского завода
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До конца 2017 года в Нижний Тагил Свердловской области может приехать президент России Владимир Путин. Об этом «URA.RU» сообщил источник в администрации главы государства. С какой целью первое лицо страны намеревается посетить уральский город, пока неизвестно.

Свердловские инсайдеры эту информацию подтверждают только на уровне вероятности. «У [кремлевского] протокола еще летом действительно были планы по визиту Владимира Владимировича в Свердловскую область, но они носили неокончательный характер и могли поменяться», — объяснил сотрудник федерального ведомства.

Источник в полномочном представительстве президента в УрФО, однако, считает, что никакого визита не будет: «В графике первого лица никогда нельзя быть уверенным — на то оно и первое лицо. Но, как правило, такие вещи известны сильно заранее. Поэтому с высокой долей вероятности можно сказать, что ближайший и единственный официальный визит президента на Урал — это приезд в Челябинск [8-9 ноября 2017 года]».

Официальных комментариев в уральском полпредстве, впрочем, не дают. В администрации свердловского губернатора также пока не в курсе приезда президента. Получить подтверждение или опровержение этой информации у мэра Нижнего Тагила Сергея Носова и главы аппарата мэрии Андрея Ленды не удалось.

Ранее «URA.RU» писало о том, что прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении «борзого» директора и собственника Нижнетагильского завода теплоизоляционных материалов, 34-летнего Дениса Кокорина. Директор обвиняется в невыплате заработной платы работникам, мошенничестве и сокрытии средств организации. Жалоба на него дошла до Владимира Путина во время прямой линии.

Антон Ольшанников
© Служба новостей «URA.Ru»
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