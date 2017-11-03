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03 ноября 2017
16:18  03 ноября 2017 0

«Убили по-скотски». Человеку Порошенко проломили череп

Открытая лицензия 10.06.2015. Петр Порошенко., порошенко петр
Убитый возглавлял фракцию «Блок Петра Порошенко» в СеверодонецкеФото: пресс-служба президента Украины

На Украине жестоко убит сторонник президента страны Петра Порошенко Сергей Самарский. Он был главой фракции «Блок Петра Порошенко» (БПП) в Северодонецком городском совете и занимался общественной деятельностью.

О пропаже мужа в полицию заявила его супруга, пишет «Утро.ру». Она сообщила, что последний раз говорила с мужем по сотовому телефону 2 ноября, когда он возвращался домой. Это было в 17:20. В 18:05 телефон уже не отвечал.

Позже ночью 3 ноября тело 53-летнего политика нашли во дворе возле жилого дома. Правоохранители зафиксировали причину смерти — сильная травма головы. Рассматривается политическая причина убийства и разбой. Уточняется, что убитый возглавлял городской совет по противодействию коррупции, уточняет сайт «Дни.ру».

Ситуацию прокомментировал в Facebook заместитель мэра Северодонецка Григорий Пригеба. «Убили по-скотски, как подонки. До четырех часов работал со следователем, кто мог на такое решиться? Предложил детектор для всех, кто попадает в поле следствия», — написал он.

Семен Гринберг
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