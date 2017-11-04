{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Похороны Ленина лоббирует Собянин. Собчак думает бросить кампанию. Ямальцы попросят Путина вновь стать президентом
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,43
Динамика за 2 недели
Евро 68,08
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
04 ноября 2017
03 ноября 2017
02:48  04 ноября 2017 0

Кириенко провел изначально незапланированную встречу с общественниками. И порадовал регионы

Пресс-конференция в АП
Первый замглавы администрации президента России рассказал о поддержке региональных НКОФото: Владимир Андреев © URA.RU

Региональные некоммерческие организации смогут получать государственные гранты, не принимая участия в федеральных конкурсах. Об этом заявил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко на встрече с лидерами НКО в рамках форума «Сообщество».

В ходе встречи Кириенко рассказал о помощи некоммерческим организациям, работающим в субъектах РФ. По его словам, сейчас рассматривается вариант, при котором интересные региональные проекты получат финансовую поддержку без необходимости участия в федеральных конкурсах. Кроме того, стало известно, что Росмолодежь запускает проект по поддержке неформальных студенческих организаций. Инициатива направлена на поддержку не только официальных студенческих комитетов, но и объединений по интересам: велосипедистов, шахматистов, театральных трупп.

Кириенко отметил, что налоговая система в отношении НКО не изменится до 2018 года, а в дальнейшем коррективы должны вноситься по результатам дискуссии между профильными ведомствами и представителями некоммерческого сектора. В Кремле опасаются, что льготы, предоставленные НКО, могут привести к наплыву в данную сферу организаций, желающих тем или иным способом уйти от налогов. В частности, через послабления на налоги по оплате труда или льготы на недвижимость — в таком случае бизнес массово начнет регистрировать на имя НКО особняки и другие объекты недвижимости.

«Мы можем устроить для вас совещания с соответствующими ведомствами — хоть завтра в администрации президента, но ваши предложения должны быть проработанными. Главное, чтобы не получилось беспредметного разговора, когда вы жалуетесь на трудности, вам отвечают о важности поддержки НКО, и на этом вы расходитесь», — цитирует Кириенко «Агентство социальной информации».

Отметим, что встреча первого замглавы администрации президента России с лидерами НКО изначально не была заявлена в программе московского форума.

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров