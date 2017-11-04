02:48 04 ноября 2017 0

Первый замглавы администрации президента России рассказал о поддержке региональных НКО Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Региональные некоммерческие организации смогут получать государственные гранты, не принимая участия в федеральных конкурсах. Об этом заявил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко на встрече с лидерами НКО в рамках форума «Сообщество».

В ходе встречи Кириенко рассказал о помощи некоммерческим организациям, работающим в субъектах РФ. По его словам, сейчас рассматривается вариант, при котором интересные региональные проекты получат финансовую поддержку без необходимости участия в федеральных конкурсах. Кроме того, стало известно, что Росмолодежь запускает проект по поддержке неформальных студенческих организаций. Инициатива направлена на поддержку не только официальных студенческих комитетов, но и объединений по интересам: велосипедистов, шахматистов, театральных трупп.

Кириенко отметил, что налоговая система в отношении НКО не изменится до 2018 года, а в дальнейшем коррективы должны вноситься по результатам дискуссии между профильными ведомствами и представителями некоммерческого сектора. В Кремле опасаются, что льготы, предоставленные НКО, могут привести к наплыву в данную сферу организаций, желающих тем или иным способом уйти от налогов. В частности, через послабления на налоги по оплате труда или льготы на недвижимость — в таком случае бизнес массово начнет регистрировать на имя НКО особняки и другие объекты недвижимости.

«Мы можем устроить для вас совещания с соответствующими ведомствами — хоть завтра в администрации президента, но ваши предложения должны быть проработанными. Главное, чтобы не получилось беспредметного разговора, когда вы жалуетесь на трудности, вам отвечают о важности поддержки НКО, и на этом вы расходитесь», — цитирует Кириенко «Агентство социальной информации».

Отметим, что встреча первого замглавы администрации президента России с лидерами НКО изначально не была заявлена в программе московского форума.